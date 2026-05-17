【K社韓國小百科】晚婚世代大逆轉！韓國2030世代覺醒：夫妻一起打拚比單身更快買房

「反正都要結婚，有必要拖嗎？」

在就業困難、經濟獨立越來越晚的韓國社會，晚婚早已成為常態。 但最近在2030世代之間，卻出現了「既然要結婚，早點結比較好」的觀念轉變。 即使面臨房價負擔、穩定工作難找等現實問題，反而有越來越多年輕人認為，趁年輕成家、夫妻一起打拚，反而能更快累積經濟基礎。

政府對新婚夫婦的住宅政策，被視為年輕人願意早婚的重要原因之一。 以首爾住宅都市公社（SH）的「幸福住宅」為例，去年針對新婚夫婦的抽籤，總共1,686戶卻吸引3萬9,121人申請，競爭率高達23.2比1，松坡、冠岳等熱門地區更高達100比1以上。 一名幸運抽中的28歲男性表示，幸福住宅如果生小孩最長可以住10年，房租又比市價便宜，「不想錯過這個機會」，因此跟女友提前登記結婚。



同樣的，韓國土地住宅公社（LH）的「新婚希望小鎮」也掀起搶購熱潮。 一名27歲男性為了配合入住時間，把婚禮提前了整整一年。 他說：「婚宴費用很可觀，才過一年每個人餐費就漲了大概1萬韓元。 整體費用一直漲，讓我想乾脆早點結一結。」

除了現實考量，心理上的安定感也是早婚的優點。 有年輕男性分享，婚後相處時間變多，關係比交往時更穩定; 也有人提到，在求職期間伴侶的支持成了很大的力量。統計數字也證實了這股趨勢。 根據韓國國家數據入口網站，25到29歲女性結婚人數從2015年的10萬9,300件一路下滑到2023年的5萬5,700件，但2024年反彈到6萬4,300件，去年更增加到6萬9,300件，連續兩年成長。 30到34歲女性也從2021年的最低點6萬1,800件，一路回升到去年的9萬5,300件。

男性也出現類似趨勢。 25到29歲男性結婚人數從2015年6萬7,100件腰斬到2023年3萬4,600件，但2024年回升到3萬9,800件，去年再增加到4萬2,500件。 30到34歲男性則在2022年觸底後，連續3年增加，去年達到9萬8,700件。



專家分析年輕人對結婚的看法正在改變。 首爾大學兒童家庭學系教授陳美靜（音譯）指出：「與其說是對傳統家長式家庭的反感減弱，不如說是結婚和家庭的正面價值正在被重新看見。」梨花女子大學社會學系名譽教授咸仁姬（音譯）則認為，對年輕人來說，找到穩定工作、準備好住所、遇到能共度一生的伴侶本身就是一種任務，「他們傾向於把結婚視為人生的成就。」

不過，現實負擔依然存在。 有些夫妻即使辦了婚禮，也刻意延後登記，因為單身時各自可以貸款，婚後收入合計反而會被歸類為高收入戶，失去各種補助資格。 韓國國民權益委員會去年也為此建議改善制度。 一名正在準備婚禮的25歲男性就說：「我跟未婚妻還在煩惱，要不要延後登記、先用青年住宅安頓下來。 20多歲結婚，除了感情之外，現實條件真的要好好考慮。」

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