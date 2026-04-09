VIVIZ宣布與BPM娛樂解約！原因曝光：結算金未支付、新專輯與粉絲見面會遭取消

竟然從去年11月就開始拖欠結算金，到現在還一毛都沒收到，真的讓人又傻眼又心疼 QQ

VIVIZ（銀河、信飛、嚴智）的法律代理人律師事務所信源發表官方聲明指出，三位成員因公司BPM娛樂違反結算金支付及經紀管理支持義務，導致信任關係破裂，已依法通知解除專屬合約，合約自3月4日起正式失效。

據法律代理人表示，公司自去年11月延遲支付結算金後至今仍未清償，且對藝人多次詢問僅含糊回應，未提出具體計畫。藝人方面也指出，公司在經紀支持上失職。今年1月，公司單方面取消新專輯《EP06》發行，原訂上半年的國內外粉絲見面會也被迫喊停。甚至有報導指出，因公司未支付現場費用，經紀人還得自掏腰包，顯示公司已無法正常支援藝人活動。對此，藝人表示，「看到周遭的人受影響，心情很沉重」，認為「維持合約的信任已徹底破裂」，因此決定解約。



儘管如此，VIVIZ 成員還是秉持對粉絲的責任，把原定到3月底的海外演出和行程全部完成。她們也向粉絲表示「謝謝一直以來的支持」，並希望「未來大家還能像現在這樣齊心合作，繼續作為一個團隊前進」，展現出團體活動會持續的決心。



另外，BPM 娛樂近期也因未支付結算金等問題，所屬藝人泰民、李茂珍、BE'O、李昇基等陸續出走。據悉，公司資金緊張，自去年第三季度起就無法向旗下歌手支付結算款項，合作公司與工作人員的未付款累計數十億韓元，使得歌手專輯製作與活動支援幾乎陷入停擺。

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