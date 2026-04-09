VIVIZ宣布与BPM娱乐解约！原因曝光：结算金未支付、新专辑与粉丝见面会遭取消

竟然从去年11月就开始拖欠结算金，到现在还一毛都没收到，真的让人又傻眼又心疼 QQ

VIVIZ（银河、信飞、严智）的法律代理人律师事务所信源发表官方声明指出，三位成员因公司BPM娱乐违反结算金支付及经纪管理支持义务，导致信任关系破裂，已依法通知解除专属合约，合约自3月4日起正式失效。

据法律代理人表示，公司自去年11月延迟支付结算金后至今仍未清偿，且对艺人多次询问仅含糊回应，未提出具体计画。艺人方面也指出，公司在经纪支持上失职。今年1月，公司单方面取消新专辑《EP06》发行，原订上半年的国内外粉丝见面会也被迫喊停。甚至有报导指出，因公司未支付现场费用，经纪人还得自掏腰包，显示公司已无法正常支援艺人活动。对此，艺人表示，「看到周遭的人受影响，心情很沉重」，认为「维持合约的信任已彻底破裂」，因此决定解约。



尽管如此，VIVIZ 成员还是秉持对粉丝的责任，把原定到3月底的海外演出和行程全部完成。她们也向粉丝表示「谢谢一直以来的支持」，并希望「未来大家还能像现在这样齐心合作，继续作为一个团队前进」，展现出团体活动会持续的决心。



另外，BPM 娱乐近期也因未支付结算金等问题，所属艺人泰民、李茂珍、BE'O、李升基等陆续出走。据悉，公司资金紧张，自去年第三季度起就无法向旗下歌手支付结算款项，合作公司与工作人员的未付款累计数十亿韩元，使得歌手专辑制作与活动支援几乎陷入停摆。

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