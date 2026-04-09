tvN 發文慶祝熱門韓劇《背著善宰跑》播出兩週年！邊佑錫&金惠奫「甜蜜名場面」再掀回憶殺

tvN 官方為迎接《背著善宰跑》播出兩週年，發文再次喚起粉絲們的回憶。那份永恆的浪漫餘韻，至今仍讓許多劇迷記得善宰與小率（小素）。

8 日，tvN 透過官方頻道帳號公開了自行製作的海報，內容剪輯了《背著善宰跑》過去的劇照與經典名場面。



tvN 寫道：「我們會努力奔跑，前往有粉絲們在的 2026 年。隨著飄落的櫻花花瓣到來的《背著善宰跑》兩週年。好想時間跳躍，再見一次我們的率與善宰啊…」再次喚起了率（金惠奫 飾）與善宰（邊佑錫 飾）這兩個角色。



兩人甜蜜的青春戀情合照，如今再看依然令人感動。甚至連婚禮照片也讓人更想重新回顧整部劇。



該劇改編自網路小說《明日的第一》，於 2024 年 4 月 8 日首播，在約兩個月的播出期間掀起熱潮。直到兩週年的現在，仍被稱為經典愛情劇，也形成了全球粉絲群，無論國內還是海外都擁有極高的人氣。



金惠奫站穩浪漫喜劇女一號的地位，邊佑錫也因為「善宰」這個角色而大爆紅並站上一線，提升了全球影響力。



另一方面，邊佑錫將透過預計 4 月 10 日首播的 MBC 新劇《21世紀大君夫人》回歸電視劇螢幕（海外由Disney+獨家上線）；金惠奫則正透過剛上映的韓國驚悚電影《殺木池》與觀眾見面。

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