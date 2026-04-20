SEVENTEEN夫勝寛絕美女裝引爆全網討論：瘋了～比我還漂亮！！好像VIVIZ嚴智XD
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SEVENTEEN夫勝寛絕美女裝引爆全網討論：瘋了～比我還漂亮！！好像VIVIZ嚴智XD

明星   2026年4月20日   星期一08:58   Mico  

（封面圖源：X@oll6_xx）

上週韓網 theqoo 出現了一篇題為「男偶像出道12年後女扮男裝…（警告：內容令人震驚）」的文章，點進去後卻獲得了一致好評！到底發生了什麼事？？

請看網友的第一篇分享：這女生好美～怎麼可以跟SEVENTEEN成員DK演對手戲！下面尖叫聲不斷～

（圖源：X@oll6_xx）

第二篇：等一下，越看越眼熟了...這個人不就是？！

然後...成員玟奎（珉奎）也加入這場情境劇，超帥男二號登場

基本上這段影片VCR就是致敬他們小分隊 DxS〈BLUE〉的 MV

原PO最後表示：是 SEVENTEEN 成員 夫勝寛，比想像中還適合，所以真的很衝擊
（圖源：theqoo網友截圖）

▼韓國網友評論：

1. 為什麼這麼漂亮啦！！
2. 瘋了～比我還漂亮！太令人驚訝了
3. 粉絲一定超開心，我也好想在現場啊
4. 這是粉絲見面對嗎？太有趣了啦，不愧是SEVENTEEN
5. 太好笑了，夫小姐真的很美

6. 我覺得好像VIVIZ嚴智ㅋㅋ
7. 出乎意料地……漂亮？等等，為什麼這麼漂亮？哈哈哈哈哈
8. 這美貌太自然了，直接原地出道吧，你是我的本命
9. 我也覺得像嚴智
10. 一開始，我還以為他是演員呢，哈哈哈哈

11. 我也是，我以為他是Pledis娛樂想要推的新女團成員
12. 我覺得拍攝現場肯定笑瘋了
13. 到底要怎麼忍住不笑啦ㅋㅋㅋㅋ
14. 出道12年已經是一線偶像的勝寛，為了讓粉絲開心，甚至願意女扮男裝、認真努力搞笑，真的好敬業
15. 我在現場，真的全都瘋了
16. 觀眾席也有SEVENTEEN成員欣賞這個影片，太好笑了

原出處：https://reurl.cc/V20m2R

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