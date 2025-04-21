車銀優向參與文彬追思歌曲〈夢中的月亮〉的KPOP同事們，送出總價值4000萬韓元的手鐲來表達謝意

演員兼ASTRO成員車銀優為追悼已故文彬，向同僚們送上了大手筆的禮物。22位KPOP歌手參與的追思歌曲〈夢中的月亮〉的錄製影片公開不到兩天的時間，也已經累積了263萬觀看次數，相當催淚。

根據韓媒日間體育報導．演藝圈相關人士透露，車銀優近日向參與數位單曲〈夢中的月亮〉（Memory of the Moon）的藝人們贈送了他擔任法國巴黎品牌大使的奢侈品Chaumet的手鍊。



於19日發行的〈夢中的月亮〉是為紀念於2023年4月19日離世的ASTRO成員文彬所製作的追悼曲。以「打開月之門後，給等待著的文彬的信」為主題，承載了同僚們對文彬不變的思念與真摯的心意。



包含車銀優在內，ASTRO成員MJ、JIN JIN、尹產賀、Rocky，文彬妹妹Billlie的文秀雅，以及VIVIZ的銀河、信飛及嚴智，MONSTA X的玟赫、基賢、I.M，SEVENTEEN的Hoshi、圓佑、珉奎、DK、勝寛，HELLO GLOOM、磪有情、金度延、SF9燦熙、Stray Kids方燦...等，共計22位藝人參與其中，據了解車銀優為所有人都準備了手鍊作為禮物。

▼大家對這次歌曲製作的想法，以及對文彬想說的話：



車銀優贈送的手鍊為鑲有三顆鑽石設計的「Bee My Love」系列Chaumet手鍊，目前每條售價為189萬韓元。若包含自己在內共購買22條，總價約為4158萬韓元。此舉則是為了向因文彬齊心協力的同僚們表達感謝之意，也希望與他們一同分享與文彬的回憶，才準備了這份特別的禮物。



而〈夢中的月亮〉的音源收益將全額捐贈給有需要的地方。

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