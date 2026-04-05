朱智勛＆河智苑《權慾之巔 Climax》第6集震撼轉折！人物全面洗牌、權力鬥爭升級，後半部看點大公開

《權慾之巔 Climax》以韓國財閥與娛樂圈為背景，講述一對野心勃勃的夫妻，為了登上人生巔峰不惜互相踩踏的生存故事。在第6集播出後，劇情迎來關鍵轉折，整體局勢可說被徹底翻轉。

錄音爆料前夕突生變數！朴載相身亡，吳光宰案真相浮出水

第6集中，朴載相（李家燮 飾）原本宣布將公開與吳光宰（徐現宇 飾）命案相關的錄音與涉案人物，讓案件瞬間推向高潮；沒想到就在直播前夕，他卻被發現在旅館身亡，劇情急轉直下。隨著牽涉媒體、政治與財團的「吳光宰檔案」浮上檯面，整起事件已不再只是單一犯罪，而是權力結構之間的角力，錄音也從單純證據，變成各方角力的關鍵籌碼。



人物關係全面洗牌

方泰燮（朱智勛 飾）與秋尚雅（河智苑 飾）在第6集迎來關係大轉折。原本共同掩蓋、利用事件的同盟關係曝光後，信任瞬間崩塌，關係正式出現裂痕；但為了扭轉輿論，兩人仍緊急策劃記者會。秋尚雅刻意以憔悴模樣登場，邊落淚邊喊冤「我想用這種方式捍衛我的清白」，宛如一場精心設計的情緒操控秀，成功反轉風向；更讓人發寒的是，面對「是否教唆朴載相」的提問，她當場上演過度換氣、崩潰倒地，再度將局勢掌握在自己手中。



另一方面，黃靜媛（Nana 飾）從單純情報來源轉為直接介入事件的核心人物；隨著權會長（金弘波 飾）病倒，權鍾旭（吳正世 飾）與李亮美（車珠英 飾）也透過媒體、輿論與股權操作，積極將局勢導向對自己有利的方向，使整體緊張感再度升級。



朴載相之死，開啟全面失控的新局

朴載相死後，錄音爆料被迫中止，卻讓事件擴散到更大層面。關鍵證據消失，主導權轉移至倖存者手中——秋尚雅選擇以極端方式操控輿論，方泰燮則在政治生存與掩蓋真相之間進退兩難，李亮美也另起一套爆料劇本。隨著「吳光宰檔案」逐漸浮現，整起事件已不只是個人問題，而可能動搖整個權力結構。只剩最後4集，最終結局走向也讓人完全猜不透。



《權慾之巔Climax》逢星期一、二晚10點半上線，香港觀眾可上Viu收看！

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