要變成「哥哥專業戶」嗎？盛駿特別出演《21世紀大君夫人》，飾演邊佑錫的哥哥，長腿男神同框引關注

「長腿歐爸」盛駿將特別出演新劇《21世紀大君夫人》，驚喜加入劇情，也讓觀眾對他的登場充滿期待。

盛駿在劇中飾演邊佑錫的哥哥「李煥」。他性格敏感、愛玩又帶點放縱不羈，原本並非王位人選，卻因長子繼承原則無法逃避命運。與弟弟感情深厚的他，曾半開玩笑表示願意讓位，但在成婚後逐漸變得沉默，面對緊張的夫妻關係、選擇退讓的弟弟，以及同樣將背負命運的兒子，內心的壓力與無力感也讓角色更顯立體，為劇情增添更多張力。



過去透過多部作品展現寬廣戲路的盛駿，在《熱血司祭2》中飾演毒品集團首領金洪植，成功塑造出極具反差魅力的角色——冷血無情，卻又在喜歡的人面前露出笨拙一面，讓觀眾印象深刻。此外，他也在《愛情怎麼翻譯？》中特別出演金宣虎的哥哥，以自然不做作的演技為劇情增色。這次在《21世紀大君夫人》再次挑戰哥哥角色，是不是要正式晉升「哥哥專業戶」XD？除了期待他穿上現代韓服的模樣，也好奇他會帶來什麼全新魅力！



即將於4月10日首播（Disney+ 同步上線）的《21世紀大君夫人》，由IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍主演，以21世紀立憲君主制的大韓民國為背景，講述一位擁有一切的財閥千金，卻因「平民身份」而心煩意亂的女子，與作為王的兒子卻一無所有、長期隱藏自我的男子之間，打破身份界限的浪漫故事。



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