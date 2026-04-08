BTS 柾國回應「直播不雅手勢爭議」：我不覺得自己有錯，但還是想向感到不舒服的粉絲道歉

人氣男團 BTS 防彈少年團 的成員 柾國（Jung Kook），針對在直播中做出比中指手勢（對一旁的朋友）而引發的爭議，公開表達了自己的立場。

8日，柾國在 Weverse 開啟直播，提到了最近引發討論的粗俗手勢爭議。



當天柾國表示：「因為有 ARMY（粉絲名），我很想做好。」他接著說：「我不能說自己是個很好的人，但我想我對大家一直都很真心。所以，在離開之前，我想先向大家道歉。」



他補充表示：「不過我也不知道自己之後會不會又突然做出什麼事。我就是那種有時候這樣、有時候那樣的人。」並說：「我不會去犯罪或做壞事，但作為一個人，有時候難免會那樣。如果覺得不對，希望大家可以指出來，我也會看到並接受。」

同時，柾國表示：「我並不覺得自己做錯了。說實話，那到底有什麼錯呢？而且當我那樣做的時候，其實也有很多人覺得很好。」他接著說：「所以我不認為那是錯，但 ARMY 有各式各樣的人，可能也有感到不舒服的粉絲。因此對於那部分，我還是想說聲對不起。」



另外柾國也提到：「這段應該也會被剪輯後上傳吧。最近的剪輯都很斷章取義，對吧？我又不是對 ARMY 罵髒話，而是對朋友罵髒話也是有可能的吧。」他表示：「當然在鏡頭前說髒話可能會讓人不舒服，但在鏡頭前罵髒話的藝人其實也很多。所以我不覺得那是錯的。」

早前，柾國在2月凌晨曾開啟約1.5小時的直播與粉絲交流。當時他在飲酒狀態下進行，過程中對一旁的友人做出比中指手勢並說出髒話，因此引發了爭議。



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