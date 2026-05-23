張員瑛首曝 137 億豪宅內裝！「2億沙發、700萬粉紅燈」全現金打造公主宮殿，連水杯都要百萬天價

大勢女團 IVE 人氣成員張員瑛，日前透過個人 IGpo出多張居家私密照，首度曝光自家客廳的超奢華內裝，從家具到小擺飾清一色全是一線國際高奢大牌，驚人天價瞬間引爆全網跪著看！

沙發比我房間大！Jieber 夫婦同款「沙丘沙發」砸 500 萬不手軟

照片中，張員瑛愜意地躺在紅色沙發上，擺出各種精緻的時尚 Pose。 眼尖的網民立刻起底，這組沙發來頭大到嚇死人！它是法國傳奇設計師 Pierre Paulin 於 1970 年代打造的殿堂級神作「Dune Sofa（沙丘沙發）」，單是一個小模組就要價1000萬韓幣， 要組合出張員瑛照片中那種寬敞的「沙丘規模」，整套沙發總價推估高達 2 億韓元！





這款沙發被視為法國現代家具史的重要作品之一，至今仍採限量訂製，有錢還要排隊排到天荒地老，連小賈斯汀（Justin Bieber）夫婦都是死忠愛用者，網民看傻眼直呼：「她的一組沙發可以付我房子的頭期款了！」





700萬聯名燈飾、純羊毛手工羊！歐洲高奢酒店規格搬回家

不僅沙發，客廳角落的粉紅落地燈來自德國家具大牌 KARE 與國際設計大師 Karim Rashid 聯名的「Fluid Realities」系列，單價高達 700 萬韓元。



一旁的綿羊擺飾是德國頂級手工藝品牌Meier Germany 的Pink Sheep，售價最高可達 150 萬韓元。



房間一角的環保無煙壁爐則是澳大利亞先驅品牌EcoSmart Fire的「Ghost」系列，以燃燒乙醇無黑煙為賣點，要價約 500 萬韓元。



誇張的是，張員瑛手中隨便拿著的一個玻璃杯，是來自法國頂級水晶品牌 BACCARAT，售價超過 130 萬韓元; 連邊桌上一顆小小的櫻桃擺飾，也來自燈飾同品牌KARE，要價約 13 萬韓元，無處不透露出「財閥千金」般的精緻生活感。





21歲變身「漢南洞富婆」！137億別墅「全額現金」一筆清

照片公開後，韓網友驚嘆狂刷留言：「這才是真正的Young & rich」、「還以為是時尚片場，居然是私人住家」、「沙發比我的房間都大」、「公主當然要住在宮殿裡」。

事實上，年僅 21 歲的張員瑛雄厚財力早前就曾引發轟動。 她於去年3 月一舉砸下 137 億韓元全額現金，買下了首爾頂級富豪區——漢南洞「UN Village」內的超豪華別墅。 如今豪宅內裝曝光，再度坐實了她「演藝圈新一代地產女王」的地位。



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