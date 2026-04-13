母胎美男认证！柳镇儿子灿皓「神颜」撞脸BTS V，全网狂敲碗：快出道，不要浪费这颜值啊

还记得《爸爸！我们去哪里？ 》里的柳镇的儿子灿皓吗？ 转眼间他已经长成帅气小鲜肉啦！

演员柳镇的儿子灿皓近日因女演员朴探熙在SNS上公开的一段影片，瞬间引发网友热烈讨论。 影片中的灿皓正在认真涂抹保养品，清秀的五官加上水煮蛋般的透嫩肌肤，让大批网友惊呼：「这颜值合理吗？」

朴探熙在发文中也忍不住大赞他：「你青春期长这样可以吗？」满满的骄傲感藏不住。 影片中更直接打上「演员柳镇儿子灿皓近况」、「灿皓啊，没想过当模特儿吗？」等字幕，话题性十足。最让网友惊艳的是，灿皓完美继承了爸爸柳镇的帅气基因，甚至被说神似防弹少年团成员V（金泰亨）。 深邃的双眼皮、高挺的鼻梁，加上吹弹可破的好皮肤，完全就是「母胎美男」的代表！



影片曝光后，网友纷纷涌入留言：「太帅了吧，皮肤又好」、「干脆去当演员啊，灿皓」、「拜托去当模特儿」、「小时候的模样还在，真的有好好长大，太让人感动了」、「以前看《爸爸！我们去哪儿》最爱你们家了」，回响超热烈。



还记得2013年，柳镇带著儿子灿皓参加MBC人气亲子综艺《爸爸！我们去哪里？ 》，当时可爱又懂事的灿皓圈粉无数。 转眼间10多年过去，当年的小萌娃如今已暴风成长为帅气少年，让不少看著他长大的姨母粉丝感叹：「时光飞逝啊！」

目前灿皓并未正式出道，但这波颜值讨论热潮，已经让不少经纪公司与粉丝敲碗他未来进军演艺圈的可能性。 究竟会不会继承爸爸的演员之路？ 大家都在等著看！

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