全新韓劇《柔美的細胞小將3》金載原告白：「我最大的武器...就是無比可愛的金高銀姐姐」

今天下午 TVING 全新韓劇《柔美的細胞小將3》（由美的細胞小將3）的主演金載原分享了與金高銀合作的感想。





改編自同名人氣網漫的《柔美的細胞小將》，講述原本是平凡上班族的柔美（金高銀 飾），一步步成長為明星作家的過程，並以腦中細胞小將們的視角描繪她的日常、戀愛與成長，是一部浪漫喜劇。負責不同角色的細胞們，如情感、理性、愛情等，懷著支持柔美的心情，左右她的選擇與情緒，並推動故事發展。

自 2021 年公開第一季以來，《柔美的細胞小將》透過描寫 20～30 代的現實煩惱，引起觀眾強烈共鳴。憑藉高人氣，最終推出共三季的作品。

金載原表示：「我飾演的是負責柔美作家的 PD，是一個理性又講求原則的人物。」他補充：「我希望能展現屬於我自己的『馴鹿』形象，並呈現出全新的魅力。」



他也說：「能夠加入這部受到許多喜愛的作品，對我來說是非常大的榮幸。這個角色在原作中也受到很多支持，所以多少有些壓力，但我仍努力盡量呈現出像『馴鹿』一樣的感覺。因為我設定是『年下男』，又是新人演員，所以在演技上得到了金高銀很多幫助。」



金載原表示，她將接續安普賢與朴珍榮等歷代男主角的腳步，爭取成為柔美的「最後的愛情」。



他說：「在電視劇《妳和其餘的一切》中，我曾以童星身分出演，所以當時沒能和金高銀一起演戲。這次能夠合作真的很開心，而且姐姐也很親切地敞開心胸，讓我能夠毫無顧慮地靠近她。」





金載原還說：「我最大的武器，就是無比可愛的高銀姐姐。拍攝過程非常開心，完全沒有留下遺憾。」他補充：「年紀比較小的後輩其實有時會更緊張，但我完全沒有感受到年齡差。她就是一位非常好的姐姐，也是會請我吃飯的漂亮姐姐。」言語間流露出滿滿的感謝與喜愛。



另一方面，《柔美的細胞小將3》將於4月13日首播，海外由 HBO Max 上線。



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