防彈少年團再創神話！新曲〈SWIM〉穩坐告示牌亞軍，專輯《ARIRANG》蟬聯榜首創韓星首見紀錄

BTS防彈少年團的新歌〈SWIM〉在美國告示牌「Billboard Hot 100」單曲榜展現超強後勁，連續兩週穩守上位圈;而收錄該曲的專輯《ARIRANG》更是強勢蟬聯專輯榜冠軍，寫下韓國歌手史無前例的新篇章。

榜單收割機：〈SWIM〉蟬聯三冠王 《ARIRANG》創歷史紀錄

根據Billboard當地時間 7 日公開的預告，新歌〈SWIM〉在 4 月 11 日發布的「告示牌百大熱門榜」（Billboard Hot 100）高居第 2 位。 繼上週（4 月 4 日）奪冠後，連續兩週守住最上位圈，同時證明了歌曲的大眾性與話題性。 更驚人的是，該曲在「Global 200」、「Global（不含美國）」以及「數位單曲銷售」三大榜單中再度全數奪冠，達成了極其罕見的連續兩週「三冠王」霸榜紀錄。

同時， 新專輯《ARIRANG》也傳來捷報，連續兩週稱霸「告示牌 200 大專輯榜」（Billboard 200），創下了韓國歌手史上首次的紀錄，再次刷新 K-Pop 在美發展的天花板。



統治級數據：全曲入榜！串流播放量「破億」瘋傳

在 3 月 27 日至 4 月 2 日的統計期間內，〈SWIM〉展現了均衡的成長：「Global 200」串流播放次數狂飆至 1 億 630 萬次，下載量 11 萬 4000 次; 美國以外地區串流達 9170 萬次，下載量 4 萬 6000 次。

除了主打歌，專輯中的其他收錄曲也表現強勁：〈Body to Body〉穩居 Global 兩大榜單的第 2 名; 〈Hooligan〉（5位）、〈FYA〉（6位）、〈NORMAL〉（7位）、〈2.0〉（8位） 等多首歌曲皆進入「Global（不含美國）」前十名。

BTS 的影響力不侷限於美洲，〈SWIM〉在歐洲同樣捷報頻傳，分別摘下德國官方音樂榜（Offizielle Deutsche Charts）第3名及英國官方單曲榜（Official Singles Chart Top 100）第5名。 而在 YouTube 平台上，更以單週約 5260 萬次的播放量，連續兩週蟬聯音樂周榜冠軍，成功鞏固了全球熱門歌曲的地位。



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