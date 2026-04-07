法院認證「ILLIT抄襲NewJeans」是假消息！惡意YouTuber遭判賠1500萬，HYBE維權勝訴

「NewJeans vs ILLIT」抄襲爭議終於正式落幕！針對長期散佈「ILLIT 抄襲編舞」及「HYBE 排擠 Hanni」等虛假訊息的 YouTuber A 某，首爾西部地方法院於今（7 日）作出判決，認定其影片內容多為誹謗及虛構，判處 A 某須賠償 HYBE 1500 萬韓元，判決即日起正式生效。

根據法院判決，A 某在 HYBE 與 ADOR 前代表閔熙珍爆發內鬥期間，在 6 個月內瘋狂發佈 31 部抨擊 HYBE 的影片，甚至在字幕大喇喇標註「掌握抄襲證據」。 法官認為，A 某在未經查證的情況下，僅憑新聞爭議就斷言 ILLIT 抄襲，已嚴重構成名譽損毀。



此外，A 某還曾發布「ILLIT 經紀人叫人無視 Hanni」以及「HYBE 集體排擠 NewJeans」等聳動影片，並毒舌評論 ILLIT 成員「開麥實力不成熟」、「服裝像幼兒退化」等貶低內容。

HYBE 於 2024 年 12 月向 A 提告某並索賠 3 億韓元。 儘管 A 某辯稱自己只是「對偶像產業發表個人意見」，且自認只是小 YouTuber，無法撼動 HYBE 這種大企業的社會評價。 然而法院並不買帳，認定 A 某上傳虛假影片損害 HYBE 名譽之事實成立：「在沒有足以認定 ILLIT 抄襲 NewJeans 編舞之資料的情況下，A 某在未核實真偽的狀態下便發布了相關影片。」



對於「ILLIT經紀人要求無視Hanni」的質疑，法官引用去年 10 月NewJeans 與 ADOR 專屬合約有效的判決內容，明確指出：「查無證據認定 Hanni 曾聽到經紀人說要無視她。」 針對發布貶低 ILLIT 實力之影片，法院亦認為：「確實屬於誹謗 HYBE 與 ILLIT 的內容。」法院更直言，A 某影片點閱率最高達 800 萬次，極具影響力，確實構成了損害 HYBE 名譽或阻礙業務的行為。

雖然 HYBE 最初要求賠償 3 億韓元，但法院綜合考量影片內容、發布次數及點閱率、HYBE 的產業地位等因素，最終裁定賠償金額為 1500 萬韓元。 目前雙方均未提出抗告，一審判決已告確定。

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