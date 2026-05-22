《鬼怪》10週年旅行預告公開！孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜重返江陵海邊＋重現紅圍巾名場面，掀滿滿回憶殺

10年過去了～大家看起來幾乎都沒變啊！真的希望7月4日趕快到來！

tvN特別推出開台20週年紀念節目《因為有你才燦爛神－鬼怪10週年旅行》，找來孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜再度合體，一起前往江陵展開兩天一夜、充滿回憶的旅行。

公開的首支預告中，四人時隔10年再次站上《鬼怪》經典場面誕生的江陵海邊，光是同框畫面就已經讓不少劇迷瞬間鼻酸。孔劉笑著說：「今天就開心地玩吧！」金高銀則感性表示：「真的隔了10年才又來到這裡。」李棟旭也忍不住驚呼：「《鬼怪》竟然已經10年了？」而劉寅娜則感嘆：「看起來和那時候一模一樣！真是神奇。」



節目中，四人也再次造訪劇中池恩倬（金高銀 飾）第一次召喚鬼怪金信（孔劉 飾）的注文津防波堤，熟悉的紅色圍巾、蕎麥花與經典 OST〈Beautiful〉再度出現，瞬間把觀眾拉回當年的追劇回憶。而李棟旭甚至還親自戴上紅圍巾，和劉寅娜一起重現經典場面！吼～ OST 一響起，真的瞬間讓人想起當年追《鬼怪》的日子啊！



預告公開後，網友也紛紛表示：「還要等到7月4日……我現在就想看」、「10年過去了～四個人還是老樣子，真是鬼怪啊」、「我的人生電視劇ㅠㅠ竟然這麼快就10週年，謝謝你們又聚在一起」、「原來只有我變老了啊」、「好幸福的售後」、「回憶全部湧上來了」、「好期待播出」等等。

而《鬼怪》於2016年播出，當時創下有線電視劇首度突破20%收視率的紀錄，掀起現象級熱潮，至今仍是不少觀眾心中的的人生韓劇。這次的10週年旅行，也將再次帶觀眾重溫那段曾經讓無數人又哭又笑、至今依然難忘的《鬼怪》回憶。



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