全新韩剧《柔美的细胞小将3》金载原告白：「我最大的武器...就是无比可爱的金高银姐姐」

今天下午 TVING 全新韩剧《柔美的细胞小将3》（由美的细胞小将3）的主演金载原分享了与金高银合作的感想。





改编自同名人气网漫的《柔美的细胞小将》，讲述原本是平凡上班族的柔美（金高银 饰），一步步成长为明星作家的过程，并以脑中细胞小将们的视角描绘她的日常、恋爱与成长，是一部浪漫喜剧。负责不同角色的细胞们，如情感、理性、爱情等，怀著支持柔美的心情，左右她的选择与情绪，并推动故事发展。

自 2021 年公开第一季以来，《柔美的细胞小将》透过描写 20～30 代的现实烦恼，引起观众强烈共鸣。凭藉高人气，最终推出共三季的作品。

金载原表示：「我饰演的是负责柔美作家的 PD，是一个理性又讲求原则的人物。」他补充：「我希望能展现属於我自己的『驯鹿』形象，并呈现出全新的魅力。」



他也说：「能够加入这部受到许多喜爱的作品，对我来说是非常大的荣幸。这个角色在原作中也受到很多支持，所以多少有些压力，但我仍努力尽量呈现出像『驯鹿』一样的感觉。因为我设定是『年下男』，又是新人演员，所以在演技上得到了金高银很多帮助。」



金载原表示，她将接续安普贤与朴珍荣等历代男主角的脚步，争取成为柔美的「最后的爱情」。



他说：「在电视剧《你和其余的一切》中，我曾以童星身分出演，所以当时没能和金高银一起演戏。这次能够合作真的很开心，而且姐姐也很亲切地敞开心胸，让我能够毫无顾虑地靠近她。」





金载原还说：「我最大的武器，就是无比可爱的高银姐姐。拍摄过程非常开心，完全没有留下遗憾。」他补充：「年纪比较小的后辈其实有时会更紧张，但我完全没有感受到年龄差。她就是一位非常好的姐姐，也是会请我吃饭的漂亮姐姐。」言语间流露出满满的感谢与喜爱。



另一方面，《柔美的细胞小将3》将於4月13日首播，海外由 HBO Max 上线。



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