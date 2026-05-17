從《柔美的細胞小將》到《菜鳥伙房兵》！TVING成功將韓劇「網漫宇宙」拍出新高度

OTT 平台 TVING 正透過網漫改編劇，打造獨樹一格的影像敘事風格。藉由積極活用動畫與遊戲元素的演出方式，不只成功抓住原作粉絲，也兼顧大眾性，逐漸形成所謂的「TVING式網漫劇」特色，也為電視台 tvN 增添不少新鮮活力。

代表案例之一，就是 TVING 原創韓劇《柔美的細胞小將》系列。最近第三季完結的《柔美的細胞小將3》，改編自同名網漫，講述成為明星作家的柔美（金高銀 飾）遇見意想不到的人物後，再次經歷愛情與情感變化的「細胞共感羅曼史」。



《柔美的細胞小將》自 2021 年首播時，就因真人劇結合 3D 動畫角色的獨特形式而備受矚目。劇中將主角柔美的情感視覺化為「細胞」角色，並搭配個性鮮明的聲優演出，成功將原作特有的感性以影像方式呈現。



第三季也延續了這樣的演出基調，提升死忠觀眾的滿意度。如同前幾季透過細胞角色的互動描繪戀愛與日常情緒變化、引發觀眾共鳴的路線，新一季則描寫柔美遇見馴鹿（金載原 飾）後一路走向婚姻、迎來圓滿 Happy Ending 的過程，而柔美與馴鹿的細胞們也成為了追劇亮點。



包括為了在「主要細胞」位置暗中較勁的柔美愛情細胞與作家細胞、每天無精打采像不停轉動齒輪般的馴鹿理性細胞，以及高喊著對柔美愛意的「馴鹿將軍細胞」等，都展現出鮮明魅力，獲得觀眾喜愛。



這股趨勢，也延續到了 11 日開播的新劇《菜鳥伙房兵》。該劇改編自同名人氣網漫，以軍隊為現實背景，結合遊戲奇幻元素，講述不拿槍、改拿菜刀，不配子彈帶、改繫圍裙的二等兵姜成宰（朴志訓 飾），一步步成長為「傳說級伙房兵」的軍事料理奇幻劇。





《菜鳥伙房兵》將原作中的核心裝置——任務視窗、狀態欄系統等，以 CG 特效方式呈現在劇中，甚至加入聲優旁白，把遊戲操作感轉化為影像語言。這不只是單純把網漫內容影像化，更是一種試圖將原作讀者熟悉的「閱讀方式」，轉變成觀影體驗的嘗試。



作品積極活用網漫與遊戲特有的敘事語法，進一步放大喜劇效果，也因此獲得觀眾好評。



在 OTT 競爭日趨激烈的情況下，TVING 並未停留在單純翻拍網漫，而是將其擴展成屬於平台的演出實驗場。無論是細胞角色還是遊戲使用者介面等跳脫既有韓劇語法的嘗試，都讓「TVING式網漫劇」的定位變得更加鮮明。

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