韓國女子兩度被詐騙痛失1.8億韓元！徐章勳&李壽根無奈嘆氣給忠告「過度親切時就要有所懷疑」

6日晚間播出的 KBS JOY 綜藝節目《儘管問菩薩吧》中，由 MC 李壽根與徐章勳主持，公開了一名因兩次遭遇詐騙而損失上億韓元的女性故事。

朴姓女子表示：「我一直以來都很努力生活、拼命存錢，但現在卻被騙了兩次。目前總共損失了1億8000萬韓元。第一次是全租詐騙，第二次是電話詐騙。」她吐露了難過的心情。

（1億8000萬韓元大約=台幣381萬＝港幣93萬）



她表示自己現在非常害怕再次遭到詐騙。她說：「我們家其實並不富裕，父母只讓兒子上大學，對我則說要自己存錢再去讀書。」並補充道：「所以我一邊做會計工作，一邊把薪水的八成都拿去存定存。」

她表示：「房地產合約、遷入登記我都完成了，實在無法理解為什麼還會變成詐騙。」並透露自己是被精密設計的騙局所害。

最終因為詐騙事件，她甚至被真正的屋主從所住的辦公室型住宅（officetel）趕了出去。更令人難過的是，她還曾把自己的租屋情況介紹給朋友，結果也讓朋友受到牽連。



徐章勳針對房仲人員非常親切這件事表示：「詐騙犯就是因為親切才會行騙。過度的親切反而要懷疑。」並給出建議。

之後她努力生活並結婚，但接著又遭遇電話詐騙，讓她的心理狀態變得非常辛苦。

徐章勳嘆氣表示：「妳確實很努力生活，這很好，但妳都不看新聞嗎？那種電話詐騙手法，早在7年前就已經出現了。」

＝＝＝（以下是節目上朴女被詐騙的細節分享）＝＝＝

朴女因為辦公室型住宅（officetel）全租詐騙，損失了6500萬韓元，而該合約事後被證實是「雙重合約」。

她還坦言，自己曾向身邊朋友推薦該房源，之後甚至遭遇所有聯絡突然中斷的情況：「因為連朋友也受到牽連，彼此的關係也漸漸疏遠了。」

之後，朴女表示自己曾聽到「要拼命努力活下去」這樣的話，於是努力存錢，最終結婚並準備好居住的地方。但在為了搬到地鐵站附近而支付訂金、準備搬家的情況下，她又再次遭遇電話詐騙。

她表示：「對方說我的帳戶似乎牽涉犯罪」，並補充說自己還接到了「冒充檢察官」的電話。在這個過程中，她再次損失了1億2000萬韓元，令現場震驚。



當天節目中還出現了令人傻眼的一幕。當徐章勳說「我幫妳把錢找回來」，並讓她寫下個人資料時，這名委託人竟真的準備照做。對此徐章勳忍不住指出：「我怎麼可能幫妳把錢找回來？妳又要被騙了嗎？」語氣中充滿無奈。

接著他表示：「妳都不看新聞嗎？這種故事是從7年前就開始出現的常見詐騙手法。」並強調：「詐騙犯如果不親切，怎麼騙得到人？所以他們反而會更親切。」

他也斬釘截鐵地建議：「不要相信任何人，也不要把錢借給別人。」並補充說：「除了銀行之外，不要把錢交給任何地方。」

李壽根也補充說：「過度的親切應該要有所懷疑。」提醒大家提高警覺。



在接連遭遇詐騙的情況下，這名委託人的故事令人感到心疼，同時也讓觀眾再次意識到詐騙犯罪的危險性。當天節目不只是單純的個人故事，更喚起大家對於「任何人都可能遭遇詐騙」的警覺，留下深刻餘韻。

另一方面，當天的《儘管問菩薩吧》也持續介紹多位帶著不同煩惱前來的委託人故事，在帶來笑聲的同時，也引發觀眾的共鳴。

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