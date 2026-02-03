《儘管問菩薩吧》徐章勳，對被愛情蒙蔽雙眼的女子，給出「最現實的建議」

在 KBS JOY 綜藝節目《儘管問菩薩吧》中，公開了一名對 日本婆家&老公 感到憂心的女性故事，主持人徐章勳犀利的現實判斷力再次發光。

該名女性目前居住在日本京都，因工作關係來到韓國，並申請出演《儘管問菩薩吧》。她談及日本籍男友的各種問題時，甚至表示「連勃起障礙也讓人擔心」。



她特別提到，必須通過日本婆家對媳婦的評估，「得先住進那個家一年，接受是否能成為媳婦的判定」。

李壽根聽後無奈地問：「那有跟他媽媽說過兒子有勃起障礙這件事嗎？」徐章勳則反問：「看起來全是缺點，妳到底為什麼喜歡那個男人？」女子回答說：「我男朋友的眼睛和李壽根的眼睛很像。」

那麼女方家庭的反應呢？女子表示：「因為住在小地方，和男友交往的事已經傳開了，讓人有點壓力。」徐章勳直言：「以錄影當天來算，你們交往還不到三個月，他根本是個陌生人。看一個人 80 天，就決定一輩子，這種事不存在。」



女子仍表示：「很害怕街坊鄰居的流言……」對此，徐章勳嚴厲指出：「妳以前也不是沒跟別的男人交往過，該傳的早就傳了，根本都一樣。」並要求她要有更清楚、理性的判斷，每個疑問都能夠果斷地給出最現實的建議，相當厲害。

