Disney+犯罪韓劇《賭金》金聖喆，忍受酷刑展現催淚純愛！為救朴寶英甘願賭命的直進式愛情

（最新劇照）演員 金聖喆 在 Disney+ 熱播韓劇《賭金》中，展現出可靠又深情的純愛魅力，完成了劇中更具層次感的敘事。

20日公開的 Disney+ 原創影集《賭金》第7、8集中，地下錢莊底層組織成員張昱（金聖喆 飾）為了躲避朴理事（李光洙 飾）的追查、守護金禧主（朴寶英 飾），不惜賭上自己，展現出悲壯的犧牲精神。



▼原創犯罪驚悚劇《賭金》EP.7-8 精彩片段 | Disney+ 獨家熱播中



在當天播出的劇情中，張昱即使在被黑幫盯上、陷入生死交關的危機時，仍將自己持有的金條全數交給禧主，並大喊要她快逃。尤其是在被黑幫抓住並遭受殘酷拷問的情況下，張昱依然拼命隱瞞禧主的行蹤，他那令人鼻酸的苦撐與掙扎，也讓觀眾感到心疼與不捨。



此外，張昱與禧主之間令人心碎的過去故事也隨之揭曉，進一步提升了觀眾投入感。張昱在可能成為最後一次的通話中，向禧主說道：「以前我在礦坑裡害怕到發抖時，姐姐妳不是都會來幫我嗎？妳不記得了吧？」藉此坦白兩人長久以來的緣分。這段短暫的過去回憶，也清楚展現出禧主對張昱而言，是如同救贖般的存在，讓兩人的情感關係更具說服力。

金聖喆 完美詮釋了張昱外表粗獷冷冽、但在禧主面前卻變得無比溫柔體貼的「反差魅力」，獲得一致好評。他那句「妳可以盡情利用我」般、甘願成為禧主盾牌的深沉直進純愛，結合金聖喆細膩的演技，也被稱讚再次刷新人生角色代表作。



在充滿貪婪與背叛交織的生存驚悚故事中，張昱最終將迎來什麼樣的命運，也引發全球觀眾高度關注。

▼慾望的最終章：犧牲生命 | Disney+《賭金》第 9-10 集預告 | 下週三將公開最終章 EP.9-10 結局。



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