韩国女子两度被诈骗痛失1.8亿韩元！徐章勋&李寿根无奈叹气给忠告「过度亲切时就要有所怀疑」

6日晚间播出的 KBS JOY 综艺节目《尽管问菩萨吧》中，由 MC 李寿根与徐章勋主持，公开了一名因两次遭遇诈骗而损失上亿韩元的女性故事。

朴姓女子表示：「我一直以来都很努力生活、拼命存钱，但现在却被骗了两次。目前总共损失了1亿8000万韩元。第一次是全租诈骗，第二次是电话诈骗。」她吐露了难过的心情。

（1亿8000万韩元大约=台币381万＝港币93万）



她表示自己现在非常害怕再次遭到诈骗。她说：「我们家其实并不富裕，父母只让儿子上大学，对我则说要自己存钱再去读书。」并补充道：「所以我一边做会计工作，一边把薪水的八成都拿去存定存。」

她表示：「房地产合约、迁入登记我都完成了，实在无法理解为什么还会变成诈骗。」并透露自己是被精密设计的骗局所害。

最终因为诈骗事件，她甚至被真正的屋主从所住的办公室型住宅（officetel）赶了出去。更令人难过的是，她还曾把自己的租屋情况介绍给朋友，结果也让朋友受到牵连。



徐章勋针对房仲人员非常亲切这件事表示：「诈骗犯就是因为亲切才会行骗。过度的亲切反而要怀疑。」并给出建议。

之后她努力生活并结婚，但接著又遭遇电话诈骗，让她的心理状态变得非常辛苦。

徐章勋叹气表示：「你确实很努力生活，这很好，但你都不看新闻吗？那种电话诈骗手法，早在7年前就已经出现了。」

＝＝＝（以下是节目上朴女被诈骗的细节分享）＝＝＝

朴女因为办公室型住宅（officetel）全租诈骗，损失了6500万韩元，而该合约事后被证实是「双重合约」。

她还坦言，自己曾向身边朋友推荐该房源，之后甚至遭遇所有联络突然中断的情况：「因为连朋友也受到牵连，彼此的关系也渐渐疏远了。」

之后，朴女表示自己曾听到「要拼命努力活下去」这样的话，於是努力存钱，最终结婚并准备好居住的地方。但在为了搬到地铁站附近而支付订金、准备搬家的情况下，她又再次遭遇电话诈骗。

她表示：「对方说我的帐户似乎牵涉犯罪」，并补充说自己还接到了「冒充检察官」的电话。在这个过程中，她再次损失了1亿2000万韩元，令现场震惊。



当天节目中还出现了令人傻眼的一幕。当徐章勋说「我帮你把钱找回来」，并让她写下个人资料时，这名委托人竟真的准备照做。对此徐章勋忍不住指出：「我怎么可能帮你把钱找回来？你又要被骗了吗？」语气中充满无奈。

接著他表示：「你都不看新闻吗？这种故事是从7年前就开始出现的常见诈骗手法。」并强调：「诈骗犯如果不亲切，怎么骗得到人？所以他们反而会更亲切。」

他也斩钉截铁地建议：「不要相信任何人，也不要把钱借给别人。」并补充说：「除了银行之外，不要把钱交给任何地方。」

李寿根也补充说：「过度的亲切应该要有所怀疑。」提醒大家提高警觉。



在接连遭遇诈骗的情况下，这名委托人的故事令人感到心疼，同时也让观众再次意识到诈骗犯罪的危险性。当天节目不只是单纯的个人故事，更唤起大家对於「任何人都可能遭遇诈骗」的警觉，留下深刻余韵。

另一方面，当天的《尽管问菩萨吧》也持续介绍多位带著不同烦恼前来的委托人故事，在带来笑声的同时，也引发观众的共鸣。

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