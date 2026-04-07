看點1卡司爆棚、看點2命運浪漫、看點3關係糾葛！《21世紀大君夫人》IU搭邊佑錫，開播前就讓人等不及

當「21世紀的大君夫人」拉開立憲君主制世界觀的序幕，一場關於命運與愛情的浪漫即將展開！

MBC全新金土劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步播出），以21世紀的立憲君主制大韓民國為背景，講述了一位擁有一切卻被平民身份束縛的女子，與一位身為王子卻無法擁有任何東西的男人，攜手開創命運的浪漫故事。 在10日首播前，劇組搶先公開了三大看點，讓粉絲期待值破表！

看點一：IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍... 大勢演員齊聚，化學效應爆棚

這部劇最大的亮點，莫過於IU（飾 成熙周）與邊佑錫（飾 李菀大君）的夢幻搭檔！兩人從選角確定就引發熱烈討論，加上魯常泫、孔升妍、劉秀彬、李妍等個性派演員加盟，實力與顏值兼具，讓劇集完成度再升級。



根據Good Data Corporation的FUNdex榜單，在2026年4月第一週的TV-OTT電視劇出演者話題性排名中，IU和邊佑錫在開播前就直接拿下第1、2名，人氣超驚人！此外，本劇劇本可是2022年MBC電視劇劇本徵集的得獎作品，品質掛保證，再加上執導曾《還魂》、《 金秘書為何那樣》的朴俊和導演，強強聯手，怎能不期待？

看點二：財閥女X大君，契約婚姻綁住的命運羅曼史

劇情設定在21世紀仍有王室存在的立憲君主制國家。 Castle Beauty代表成熙周，雖然擁有一切，卻因出身平凡而受限制; 而李莞大君雖然身份高貴，卻註定無法成為國王。 兩個各自被困在命運高牆裡的人，選擇了「契約婚姻」這條路，攜手開創新局。 為了目標而聯手的兩人，將會經歷什麼樣的感情變化？ 這絕對是劇迷們最關心的焦點！



看點三：超越浪漫的「關係性」戲劇

以成熙周和李莞大君為中心，劇中展現了錯綜複雜的人際關係。 國務總理閔鄭祐，原本與兩人關係親近，卻因為契約婚姻而出現裂痕; 尹苡廊大妃為了守護王室，與李莞大君形成對立關係。 再加上成熙周的祕書室長都惠晶、李莞大君的輔佐官崔賢，各種不同的關係線交織在一起，讓劇情張力滿滿。 競爭、合作、友情交錯的敘事，將成為另一個精彩看點。



《21世紀大君夫人》將於 4 月 10 日晚間 9 點 40 分首播，海外由 Disney+ 獨家上線。



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