李壽根節目上深情告白：所有財產都在妻子名下「如果不是因為我，她本來可以過得很幸福」

李壽根在出演 SBS 綜藝節目《不是啦但是真的！》時，表達了對妻子的深厚愛意，引發共鳴。

當天，李尚敏對李壽根說：「你在愛情上真的是全力以赴呢，聽說你把所有財產都登記在妻子名下。」打開了話題。對此李壽根回答：「所有財產都在我妻子的名下，只有貸款是在我名下。」



這時卓在勳問道：「是因為這樣就不會被離婚嗎？」李壽根指著卓在勳和李尚敏說：「我都知道，你們前妻們的事。是不是要我全部說出來？」對兩人發起反擊。卓在勳與李尚敏立刻閉上嘴巴，引發現場笑聲。

李壽根還表示，雖然知道存提款的紀錄，但並不知道存摺裡究竟有多少錢，並說：「我也不需要零用錢，也沒什麼要花錢的地方。像洗碗、做飯之類的事情，大多都是我在做。」



李壽根的妻子曾因生產後遺症接受腎臟移植手術，之後也曾再次進行移植手術。這也讓人感受到李壽根對妻子的深情。

接著李壽根說：「離婚當中有80%以上，如果男人真的想守住婚姻，就不會離婚。女人很難輕易放下名為家庭的羈絆。」他還繼續對卓在勳投出「直球提問」說：「哥如果真的想守住婚姻，是不是也守得住？」讓卓在勳一時語塞。



此外，李壽根提到正在與病魔抗爭的妻子時表示：「如果不是因為我，她本來可以過得很幸福。是我一直追著她才結婚的。既然如此，我就必須負起責任，我從來沒有想過要分開。就算我明天死去，我也會覺得因為有妻子，所以我過得很幸福。」展現了他深情的一面。

真的是新好男人的代表啊～～～～！



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