笑翻！圭賢和長頸鹿「舌吻」崩潰解釋「我沒伸舌頭」：只是Bobo…但口感太真實？

男團Super Junior老么圭賢近日在新節目《三傻遊肯亞》直播中親自解釋與長頸鹿「親密接觸」的畫面，引發網友熱烈討論。

日前，節目組在YouTube 「十五夜頻道」進行直播，《三傻遊肯亞》（曾譯《去肯亞的三餐》）出演者李壽根、殷志源、圭賢與羅暎錫PD、金藝瑟PD全體出席，一起聊起節目幕後故事。 直播中他們也重看了日前話題十足的節目預告。



預告裡圭賢在長頸鹿面前閉上眼的畫面讓殷志源忍不住吐槽：「你為什麼表情這麼享受？ 還閉眼？」現場笑聲不斷。 而畫面中出現的一滴「液體」，更被李壽根開玩笑指認是圭賢的口水，讓圭賢急得立刻否認：「如果那是我的口水，我講話時應該一直流吧！」急忙澄清的模樣逗得大家哈哈大笑。



圭賢也回憶起當下情況，表示長頸鹿的舌頭比想像中「存在感」更強烈，「感覺得到那種濕濕、厚厚、像牛舌舔過去的觸感」，讓他整個人嚇到。 最讓觀眾笑到不行的是他一本正經地強調：「那不是接吻，是BOBO（親）一下而已！我沒有伸舌頭！」堅持想洗刷「長頸鹿之吻」的形象，效果十足。



《三傻遊肯亞》由李壽根、殷志源、圭賢三人組成，記錄了他們的非洲旅行。 這趟旅程其實源自2019年《新西遊記 7》裡的遊戲懲罰——圭賢當時抽中了「肯亞長頸鹿飯店住宿券」，沒想到多年後真的兌現，打造出現在的完整節目。

