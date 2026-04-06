《21世紀大君夫人》發佈會 IU 重提往事：「曾和我閨密劈腿的邊佑錫，10年後我們以帥氣角色重逢了」

6 日，MBC 全新金土劇《21世紀大君夫人》在首爾江南區朝鮮皇宮酒店舉行發佈會。導演朴峻華，以及演員 IU、邊佑錫、孔升妍、魯常泫、劉秀彬、李妍等人出席了活動，海外由 Disney+ 獨家播出。











《21世紀大君夫人》以 21 世紀的君主立憲制為背景，講述一名擁有一切、卻因身分只是平民而感到鬱悶的財閥女子，以及身為皇子、卻什麼也無法擁有而感到悲傷的男子，兩人打破身分限制、開創命運的浪漫故事。



劇中，IU 飾演平民出身的庶女「成熙周」，她不僅擁有美麗外貌、過人的頭腦，還具備強烈的勝負欲與優秀的經營能力；邊佑錫則飾演「理安大君」，雖然年幼的王世子在位，他實際上引領著王室，但因為身為王室次子，只能隱藏自己、低調生活。







IU 與邊佑錫自 2016 年播畢的電視劇《步步驚心：麗》後，時隔 10 年再次合作。





邊佑錫表示：「其實我們以前就合作過，默契也是從那時候延續下來的。透過這部作品，把 10 年累積的默契更長時間地展現出來，真的很好。在拍攝現場 IU 也讓人很放鬆，氣氛很有趣，在演技上也給了我很大的幫助。」







IU 則笑說：「（邊佑錫）帶著要把當年的過錯加倍洗清的決心，帶著非常帥氣的角色回來了。10 年前在《步步驚心：麗》中，他是和我最好的朋友劈腿的男朋友。10 年後又有機會在戲劇裡長時間合作。」





此外，IU 也表示：「就像準備了 10 年的人一樣，我們幾乎沒有尷尬的時刻。雖然這 10 年之間並沒有持續聯絡，但相處起來還是很自在。剛好在滿 10 年的時候一起合作，也讓我覺得 10 年後如果再一起拍作品也不錯。如果以 10 年為週期合作，感覺也能看到彼此的成長。」





另一方面，《21世紀大君夫人》將於 4 月 10 日晚間 9 點 40 分首播，海外由 Disney+ 獨家上線。

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