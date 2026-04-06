《21世紀大君夫人》發佈會 IU 重提往事：「曾和我閨密劈腿的邊佑錫，10年後我們以帥氣角色重逢了」
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《21世紀大君夫人》發佈會 IU 重提往事：「曾和我閨密劈腿的邊佑錫，10年後我們以帥氣角色重逢了」

韓劇   2026年4月6日   星期一14:28   Mico  

IU、邊佑錫（封面圖源：TVDaily）

6 日，MBC 全新金土劇《21世紀大君夫人》在首爾江南區朝鮮皇宮酒店舉行發佈會。導演朴峻華，以及演員 IU、邊佑錫、孔升妍、魯常泫、劉秀彬、李妍等人出席了活動，海外由 Disney+ 獨家播出。

（圖源：TVDaily《21世紀大君夫人》）
（圖源：TVDaily《21世紀大君夫人》）
（圖源：TVDaily《21世紀大君夫人》）
（圖源：TVDaily《21世紀大君夫人》）
（圖源：TVDaily《21世紀大君夫人》）

《21世紀大君夫人》以 21 世紀的君主立憲制為背景，講述一名擁有一切、卻因身分只是平民而感到鬱悶的財閥女子，以及身為皇子、卻什麼也無法擁有而感到悲傷的男子，兩人打破身分限制、開創命運的浪漫故事。
（圖源：Disney+《21世紀大君夫人》）

劇中，IU 飾演平民出身的庶女「成熙周」，她不僅擁有美麗外貌、過人的頭腦，還具備強烈的勝負欲與優秀的經營能力；邊佑錫則飾演「理安大君」，雖然年幼的王世子在位，他實際上引領著王室，但因為身為王室次子，只能隱藏自己、低調生活。
邊佑錫、IU（圖源：TVDaily）
邊佑錫、IU（圖源：TVDaily）
邊佑錫、IU（圖源：TVDaily）

IU 與邊佑錫自 2016 年播畢的電視劇《步步驚心：麗》後，時隔 10 年再次合作。
邊佑錫、IU（圖源：TVDaily）
邊佑錫、IU（圖源：TVDaily）

邊佑錫表示：「其實我們以前就合作過，默契也是從那時候延續下來的。透過這部作品，把 10 年累積的默契更長時間地展現出來，真的很好。在拍攝現場 IU 也讓人很放鬆，氣氛很有趣，在演技上也給了我很大的幫助。」
邊佑錫（圖源：TVDaily）
邊佑錫（圖源：TVDaily）
邊佑錫（圖源：TVDaily）

IU 則笑說：「（邊佑錫）帶著要把當年的過錯加倍洗清的決心，帶著非常帥氣的角色回來了。10 年前在《步步驚心：麗》中，他是和我最好的朋友劈腿的男朋友。10 年後又有機會在戲劇裡長時間合作。」
IU（圖源：TVDaily）
IU（圖源：TVDaily）

此外，IU 也表示：「就像準備了 10 年的人一樣，我們幾乎沒有尷尬的時刻。雖然這 10 年之間並沒有持續聯絡，但相處起來還是很自在。剛好在滿 10 年的時候一起合作，也讓我覺得 10 年後如果再一起拍作品也不錯。如果以 10 年為週期合作，感覺也能看到彼此的成長。」
IU（圖源：TVDaily）
邊佑錫、IU（圖源：TVDaily）

另一方面，《21世紀大君夫人》將於 4 月 10 日晚間 9 點 40 分首播，海外由 Disney+ 獨家上線。

▼ Disney+浪漫韓劇《21世紀大君夫人》精華預告：一起見證這場由「先婚後愛」交織而成的命定情緣！

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