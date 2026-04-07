IU公開邊佑錫「甜蜜幕後」！頭靠肩、情侶pose連發…劇迷暴動：更期待《21世紀大君夫人了》

IU與邊佑錫為主演的 MBC 新劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步播出）拍攝情侶畫報，日前IU在IG上公開多張幕後花絮照，兩人自然又親密的互動，讓粉絲狂喊「太犯規了」！

IU在貼文中簡單寫下「21世紀大君夫人」，並曬出多張與邊佑錫的雙人畫報側拍照。只見兩人時而蹲在地上、互相依偎，IU還直接把頭靠在邊佑錫肩上，男方也溫柔地朝她方向靠攏，默契十足。另一張照片中，兩人並肩而坐、手勾著手，像鏡子反射一樣對看鏡頭，甜蜜氛圍爆表。邊佑錫的高挑身材配上IU宛如童話公主般的顏值，與劇中虛構的立憲君主制設定完美結合，讓粉絲對這對CP的期待值衝到最高點。



《21世紀大君夫人》以21世紀的立憲君主制韓國為背景，講述什麼都有、卻因為平民身份而感到束縛的財閥女，與身為王子卻一無所有、深陷悲傷的男主人公，一起開拓命運的「階級打破」浪漫故事。IU飾演財閥平民女主角「成熙周」，邊佑錫則飾演無法擁有一切的王子「李莞大君」。



這部戲是邊佑錫憑《背著善宰跑》爆紅後的第一部回歸作，關注度超高。雖然IU目前與演員李鍾碩公開戀愛中，但她與邊佑錫在畫報中的火花實在太強，讓不少劇迷還沒開播就狂嗑CP，還幫他們取了「大君啾」（大君夫婦的縮寫）的綽號。該劇將於本週五（10日）晚間9點40分首播。海外由 Disney+ 同日晚間獨家播出。

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