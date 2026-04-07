劉在錫遭爆「李小龍身材」！邊佑錫認證：一起洗澡過，真有腹肌

「國民MC」劉在錫最近被搭檔邊佑錫大爆料，驚傳擁有「李小龍等級」的驚人身材，讓現場來賓IU當場嚇傻！

日前的YouTube節目《命運是藉口Go》中，MBC金土劇《21世紀大君夫人》（Dinsey+同步更新）的主演IU與邊佑錫擔任嘉賓，聊到運動話題時，邊佑錫突然話鋒一轉，直接對劉在錫的身材開嗆（稱讚）。

邊佑錫先是分享自己健身的心得：「有持續運動的時候，食量會變大、身體反而會變壯; 但沒運動的時候，體型就會一直縮小，姿勢也會有點歪掉。」劉在錫聽了忍不住伸手摸他的肩膀，羨慕地說：「這種肩膀真的太讓人羨慕了，就是那種包包不會滑下來的肩膀對吧？ 我們夢寐以求的肩膀啊。」



沒想到邊佑錫立刻回敬：「哥你的身材才真的超好！我們一起洗過澡，我真的親眼看到，你的身體很厲害，有腹肌，還有背闊肌。」一番話讓IU瞪大眼睛驚呼：「真的有六塊肌嗎？」一旁的梁世燦馬上補槍：「就是李小龍身材啦！」邊佑錫也點頭附和：「真的，就是李小龍那種體格。」雖然劉在錫謙虛地說「沒那麼誇張」，但IU立刻吐槽：「但你也沒有否認得很徹底，感覺你有默默接受耶。」全場笑翻。



梁世燦再加碼：「因為他本人很滿意啊！」邊佑錫也開玩笑說：「在錫哥的眼神就在告訴我『再講多一點』。」最後劉在錫滿臉得意地對著邊佑錫說：「佑錫啊，做得好。」逗得全場哈哈大笑。



劉在錫最近在MBC《玩什麼好呢？ 》中曾公開自己的身高178公分、體重僅60.5kg，當時就已經引發討論。 如今透過邊佑錫的「洗澡親眼認證」，讓大家更加好奇這位國民MC隱藏版的精實好身材。



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