IU公开边佑锡「甜蜜幕后」！头靠肩、情侣pose连发…剧迷暴动：更期待《21世纪大君夫人了》

IU与边佑锡为主演的 MBC 新剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步播出）拍摄情侣画报，日前IU在IG上公开多张幕后花絮照，两人自然又亲密的互动，让粉丝狂喊「太犯规了」！

IU在贴文中简单写下「21世纪大君夫人」，并晒出多张与边佑锡的双人画报侧拍照。只见两人时而蹲在地上、互相依偎，IU还直接把头靠在边佑锡肩上，男方也温柔地朝她方向靠拢，默契十足。另一张照片中，两人并肩而坐、手勾著手，像镜子反射一样对看镜头，甜蜜氛围爆表。边佑锡的高挑身材配上IU宛如童话公主般的颜值，与剧中虚构的立宪君主制设定完美结合，让粉丝对这对CP的期待值冲到最高点。



《21世纪大君夫人》以21世纪的立宪君主制韩国为背景，讲述什么都有、却因为平民身份而感到束缚的财阀女，与身为王子却一无所有、深陷悲伤的男主人公，一起开拓命运的「阶级打破」浪漫故事。IU饰演财阀平民女主角「成熙周」，边佑锡则饰演无法拥有一切的王子「李莞大君」。



这部戏是边佑锡凭《背著善宰跑》爆红后的第一部回归作，关注度超高。虽然IU目前与演员李钟硕公开恋爱中，但她与边佑锡在画报中的火花实在太强，让不少剧迷还没开播就狂嗑CP，还帮他们取了「大君啾」（大君夫妇的缩写）的绰号。该剧将於本周五（10日）晚间9点40分首播。海外由 Disney+ 同日晚间独家播出。

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