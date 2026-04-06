全昭旻自爆「脫褲如厕」底線價碼！鬆口認：不結婚會後悔嗎

韓國女星全昭旻最近上節目大聊尺度話題，居然自爆只要價碼到位，連「當眾脫褲大便」都可以考慮？

她日前與好友金知碩一起拍攝YouTube節目《金知碩心中的寶石》，在「小酌」單元中展現招牌直爽性格，從演員煩惱、結婚觀到價值觀轉變，全都毫不保留分享。其中引爆網友熱議的，是兩人玩起「二選一」平衡遊戲，題目超辛辣：「在眾人面前脫褲子上廁所，就給100億韓元（约合新台币22.51亿）」。全昭旻聽完竟然認真反問幣值，還精打細算說：「以現在的物價來看，100億不太夠耶，但如果給我200億，我應該會做！拿了錢直接移民。」讓一旁的金知碩傻眼吐槽：「這筆錢夠你花一輩子了好嗎？200億哪夠，至少喊到500億吧！」



不只尺度大開，全昭旻也難得吐露對婚姻的內心話：「我在想，如果我一直不結婚，會不會很辛苦？是不是會因為沒做過大家都有經歷的事，而感到失落？」言談間流露出深思。聽到金知碩小10歲的弟弟明年要結婚，她還露出失落表情，笑翻全場。



聊到演舞台劇的心情，她坦言「觀眾超可怕，前排人的呼吸聲好像會碰到我」，但也說演完後的成就感很不一樣。最讓人意外的是，她自爆「已經放棄夢想」，引起一陣驚訝。她解釋：「人總有一天要學會放下夢想，放下之後反而會覺得『不一定要成功也沒關係』，變得更自由。但要相信一直以來的自己，我從來沒有隨便活過，無論走向哪個方向，都要相信自己會全力以赴。」



全昭旻最近才在電影《十八岁的青春》中亮相，5月將帶著探討生育與人生抉擇的舞台劇《Lungs》回歸劇場，與觀眾見面。

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