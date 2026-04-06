Wanna One 時隔 7 年雨中重逢粉絲！9 人現身迷你見面會：希望今天不是結束，而是一個開始

Wanna One 與粉絲 Wannable 的見面時隔 7 年終於成真。當天活動期間一直下著大雨，但即使在對安全有所擔憂的情況下，藝人與粉絲仍笑著表示：「下雨的日子也會成為回憶」，並約定下次再見。

6 日上午，在首爾麻浦區上岩洞 DMC 文化公園舉行了迷你粉絲見面會，為實境節目《WANNA ONE GO : Back to Base》的首播預熱。



Mnet 雖然正式公告活動將於週一上午 10 點進行，但從前一天開始，就有粉絲在上岩洞排隊等候的消息透過 SNS 傳開。此次活動為免費參加，只要是 Wanna One 的粉絲都可以到場，因此越早到的人就越能在前排近距離看到成員。

Wanna One 是透過 2017 年 Mnet《PRODUCE 101 第二季》組成的 11 人限定男團，並於 2019 年 1 月結束官方活動。隨著解散 7 年後傳出重聚消息，這次實境節目也備受期待。



儘管天氣惡劣，粉絲們仍展現出對 Wanna One 的熱情愛意。許多粉絲整夜排隊等待，但在真正見到 Wanna One 的瞬間，大家臉上沒有疲憊，反而流露出幸福的能量。



成員們身穿讓人聯想到當年出演《PRODUCE 101 第二季》時期的校服登場，並與粉絲們親切問候。活動原定上午 10 點開始，但因為下雨延遲了約 20 分鐘才開始，即使如此，粉絲們也沒有任何不滿，滿懷期待地等待成員們登場。

不過，正在服兵役的姜丹尼爾與身在海外的賴冠霖未能出席。當天登台的成員共有 9 人，包括朴志訓、李大輝、金在煥、邕聖祐、朴佑鎭、尹智聖、黃旼炫、裴珍映、河成雲。

首先發言的黃旼炫表示：「好久沒有這樣喊了，Wannable。時隔 9 年再次聚在一起。以前志訓曾說過，只要 Wannable 聚在一起，Wanna One 也會再次相聚，如今終於實現了。」他接著說：「很可惜丹尼爾和冠霖沒能一起來，但心情依然很微妙又很激動。和成員們在一起既緊張又覺得神奇，希望從今天開始能有更多一起相處的時間。」並露出笑容。

朴佑鎭則表示：「感覺就像從最後一次演唱會到現在只是一眨眼，但其實已經過了好幾年。能再次聚在這裡真的很神奇，也很難以置信。」他說：「如果今天沒有下雨就完美了，但現在想想，連這場雨似乎也成為回憶的一部分。即使是平日又遇到惡劣天氣，大家還是來到現場，真的非常感謝。未來也一起創造更多快樂的時光吧。」

金在煥也說：「其實很擔心這樣的壞天氣會不會有很多人來，但真的非常感謝大家一起到場。」他接著表示：「希望今天不是結束，而是一個開始。未來想和大家一起走向更多幸福的時光，不是終點，而是朝著永遠前進。希望大家一直陪在這條路上，我愛你們。」

邕聖祐也表示：「久違地和成員們、Wannable 見面真的很開心。」他說：「在這樣的天氣下，還有很多人整夜等待，真的感到很抱歉。如果未來還有見面的機會，希望一定能在室內、更加舒適的環境下相見。」這番話也讓外界更加期待未來舉辦演唱會的可能性。

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