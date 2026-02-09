全昭旻公開戀愛黑歷史！曾哭著「求前男友換號碼」還被冷淡拒絕

全昭旻公開令人震驚的過往戀情細節，引發熱烈關注。

SBS 綜藝節目《不是但是真的嗎？》（아니 근데 진짜）由卓在勳、李尚敏、李秀智、EXO Kai 擔任主持，每集在不同設定中加入角色設定進行談話，是一檔突破傳統脫口秀形式的全新概念談話綜藝，預告將帶來與眾不同的趣味。



9日即將播出的節目中，因相親橋段引發話題的演員全昭旻，公開了過去的戀愛故事，吸引關注。

她透露，曾哭著拜託前男友「為了我，拜託把電話號碼換掉」，卻被對方冷淡拒絕，讓眾人十分驚訝。對此，卓在勳問道：「如果對方把你的聯絡方式封鎖了怎麼辦？」她則宣告：「我會直接找上門，只要門一打開就立刻來個『嘴對嘴親吻』。」此話一出，現場爆笑成一片。

接著，一位意想不到的演員以「鯰魚男」身分登場，讓現場氣氛瞬間沸騰。原本與全昭旻之間流露粉紅氣息的卓在勳，則對「鯰魚男」展開強烈牽制，笑說：「氣氛正好，為什麼要來？」引發笑聲。



尤其在相親過程中，全昭旻與「鯰魚男」突然上演擁抱橋段，看到兩人親密模樣的卓在勳忍不住以「老婆」稱呼全昭旻，難掩吃醋之情，現場氣氛相當熱絡。

另一方面，以副角色「柔弱女秀智」變身的李秀智，則展現激發「鯰魚男」保護本能的必殺調情技巧，營造出另一種心動氛圍，令人非常期待。

SBS全新談話綜藝《不是但是真的嗎？》將於9日今晚10點10分播出。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞