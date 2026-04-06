殺人犯變饒舌歌手？「《毒梟》導演致死案」加害者事後發歌挑釁「就把你臉揍爛」！全韓怒火，警方重啟調查

韓國電影圈驚傳令人髮指的悲劇！曾獲獎的導演金昌民去年遭20多歲年輕人圍毆重傷，最後腦死不治，遺愛人間捐出器官。 更誇張的是近日韓媒TV DAILY爆出，其中一名施暴者竟然在事發後大搖大擺推出嘻哈歌曲，歌詞還挑釁充滿意味，讓網友全炸鍋。

據報導，金昌民導演去年10月20日跟兒子一起到京畿道九里市某餐廳用餐，卻意外捲入一場暴力爭端。 過程中，他被多名20多歲男子聯手痛毆，當場失去意識送醫，但因腦出血最後被判腦死。 家屬遵照他生前意願，將器官捐贈出去，共救回4條人命。

事後曝光的監視器畫面完整拍下金導演遭人無差別拳打腳踢的殘忍過程。 目擊者表示，對方總共有6個人，被害者被打到昏迷，其中一名高個子還從背後對他使出「背後鎖喉」，場面非常驚悚。 更讓人心碎的是，金導演的兒子患有發展障礙，至今還不知道爸爸已經過世。

然而最讓全體韓國民眾火大的是疑似涉案的A某被踢爆竟於在今年3月跟朋友一起發表了一首嘻哈歌曲，歌詞內容超級囂張，像是「繼續盯著我看，就把你臉揍爛」、「純真的我早就消失了」、「變成了小流氓」等等。 網友傻眼痛批：「這是在炫耀嗎？」、「殺人犯還敢寫歌？」



此外，網路上也有人爆料指這群加害者是活躍在九里市的組織暴力分子，不過相關組織已否認。 家屬悲憤表示，從案發到現在，完全沒收到加害者的任何道歉或聯繫。警方鎖定毆打金導演的男子A某，並申請了拘捕令，但檢方以需要補充調查為由退回。隨後警方根據遺屬的要求以及檢方要求的補充調查，再次以傷害致死罪嫌針對A某等兩名嫌疑人申請了拘捕令。然而議政府地方法院南楊州分院以「住居所在明確，無滅證之虞」為由，駁回了拘捕令。警方最終將此案以不拘留狀態移送檢方，遺屬則痛訴從暴力事件發生後的初期應對，到加害者的懲處過程，所有環節都十分草率馬虎。

根據韓媒《News1》5日報導，議政府地方檢察廳南楊州支廳已於本月2日從九里警察局接獲金導演傷害致死案的移送，並組成了專案調查小組。據南楊州支廳表示這個由刑事2部部長擔任組長的專案小組，編制為檢察官3名、調查官5名。南楊州支廳強調：「將進行迅速且嚴格的補充調查，確保受害者沒有任何委屈。未來將運用科學調查技術，並積極反映具備醫學專業知識的檢察官意見於調查中。」



金昌民導演自2013年透過電影《諜影殺機》道具組進入影壇，隨後在《獄火重生：金昌洙》、《毒梟》、《魔女》、《如果雨之後》等作品中擔任美術工作，他執導的獨立短片《誰人的女兒》更曾獲「警察人電影權節」導演獎，才華備受業界肯定。 如今卻因一場暴力事件驟逝，讓親友與影迷萬般不捨。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究