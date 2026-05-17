少女時代Tiffany♥卞耀漢婚後甜蜜藏不住！IG互留愛心放閃，卞耀漢貼文選妻子新歌當BGM太有愛

這對婚後也太閃了吧，真的需要墨鏡 XD

卞耀漢（卞約漢）近日透過 IG 分享多張近照，不只公開了穿著各式西裝的帥氣模樣，也曝光了私下日常。特別的是，他在貼文中選用妻子 Tiffany 近日發行的新曲〈Summer's Not Over〉作為背景音樂，意外替新歌做了一波甜蜜宣傳。而 Tiffany 不但親自按下「讚」，還在留言區留下愛心表情，互動立刻引發粉絲關注。



不只如此，卞耀漢先前看到 Tiffany 出演 KBS《The Seasons－成始璄的耳膜男友》演唱〈Summer's Not Over〉的影片時，也特地留下愛心表情支持，兩人自然又溫暖的互動，讓不少粉絲看了都忍不住嘴角上揚。

這也讓網友紛紛直呼：「卞耀漢也很會唱歌，總有一天能看到合唱吧」、「太甜了」、「但其實到現在都不敢相信，覺得很神奇」、「我很喜歡這樣的」、「美英啊～你幸福就行了」、「Tiffany 真漂亮」、「哦莫哦莫」、「兩個人真的很配」等等，反應相當熱烈。

兩人因合作 Disney+ 原創影集《逆貧大叔》結緣，於去年12月以結婚為前提公開認愛，並於月今年2月完成結婚登記，正式成為法律上的夫妻。至於婚禮，目前尚未確定日期，所屬社則透露，正慎重考慮以邀請家人一起分享感謝心意的小型禮拜形式進行。



另外，Tiffany 將從6月起登上音樂劇《柔美的細胞小將》舞台，飾演女主角「柔美」。她近日出演電台節目時，也分享了自己與角色越來越相似的日常，笑說原作網漫已經追到300多話，甚至不知不覺開始天天穿條紋衣服，晚上還會點辣炒年糕、吉拿棒和草莓奶油鯛魚燒來吃，感覺自己正慢慢變成柔美本人。而卞耀漢主演的新作《剃鬚刀》以及《老千》系列第四部《老千4：惡魔之歌》也預計將於今年上映。



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