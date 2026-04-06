少女时代Tiffany与卞约汉已成夫妻！曝「先登记再办婚礼」原因，徐玄曾一度哭著阻止

《拜托了冰箱》中，少女时代成员 Tiffany 透露先办理结婚登记、晚於婚礼的原因，并分享了自己完成结婚登记后的感想。

5日播出的 JTBC 综艺节目《拜托了冰箱 since 2014》中，Tiffany 与 孝渊 以嘉宾身份出演，并聊了许多话题。

此前，Tiffany 已於今年 2月27日，与公开恋爱中的大她3岁的演员卞约汉透过办理结婚登记，正式成为夫妻。

当天，主厨们与主持人们也谈到了 Tiffany 的结婚消息。孝渊表示：「我真的非常惊讶。特别是对於帕尼（Tiffany），我一直觉得只要她有一天能结婚就很好了。她对工作真的非常投入，感觉像是同时爱上了工作与爱情，完全无法抽身。所以对我来说真的很意外。」



Tiffany 则解释了自己结婚的理由，她表示：「出现了一个想要和他一起度过珍贵时光的人。」

她也提到徐玄曾经劝阻自己结婚的事情。Tiffany 说：「忙内突然一边流泪一边说『我不能把姐姐送走』。我就跟她说：『徐玄啊，我已经37岁了。』」这段话也引发现场笑声。



被问到为什么会 先办理结婚登记 时，Tiffany 说明：「婚礼当然也很重要，但更重要的是想每天都和对方一起生活的心情，所以才先宣告成为法律上的夫妻。」

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