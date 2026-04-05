赵寅成 SNS 遭恶评围攻！曾提「戒严与汇率」重创制作费，酸民质疑：现在汇率怎么不说话？

演员 赵寅成 近日在个人 SNS 表达对合作 6 年的健康品牌之感谢，没想到评论区却演变成政治论战的战场。 部份网友针对其过去关於「汇率与制作费」的发言，发起了一连串与贴文内容无关的人身攻击与政治立场逼问。

争议源头：重提《人工情报》拍摄艰辛

争议的火苗源自赵寅成上个月出演 MBC 节目《孙石熙的提问 4》时，与柳承完导演一同分享电影《人工情报》的拍摄幕后，期间提到了去年 12.3 紧急戒严当时的惊险情况。 剧组原定 12 月 4 日出国，赵寅成委婉道：「差点就没办法前往拍摄地拉脱维亚了。」柳导演则说明道，因为是紧急戒严的隔天，海外出国变得很困难，随后汇率飙升，导致制作费的负担变大。

赵寅成亦提到，因为演员必须滞留在当地，由此造成的对制作费上升更加致命。 对此，孙石熙调侃道：「你看起来比制片人还关心制作费」，赵寅成则幽默地回应：「我还是专心演戏好了」。



网民攻防：「陈述事实」还是「选择性发言」？

虽然赵寅成的发言是对电影拍摄当时情况的说明，部份网民却针对现阶段汇率上升的状况，对其进行指责与挞伐，纷纷涌入赵寅成的 SNS 留言：「当时抱怨汇率影响制作费，那现在汇率更严重，你怎么不说话了？」、「韩元兑美元已跌破1530韩元，是不是该移民了？」、「你应该出面表达对国家的担忧，为何那么安静呢？」



也有很多网友留言表示站在赵寅成这一边： 「只是在解释电影拍摄的困难，有必要这样联想吗？」、「这根本是无理取闹的找碴」、「难道演员要对全球汇率负责吗？」、「赵寅成加油，别理会恶评」。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻