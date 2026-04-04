少女時代 Tiffany 好消息連發！再度回歸音樂劇舞台演出《柔美的細胞小將》，可愛造型曝光引粉絲期待

3日，少女時代成員 Tiffany 在 IG 上分享多張照片並寫道：「等待在劇院見面的那一刻，細胞們正在甦醒中。meet you at the theatre。」

公開的照片中，是預定於 6 月首演的音樂劇《柔美的細胞小將》的海報。海報中，一位金髮女子綁著可愛辮子，搭配粉紅色心形唇妝與各式藍色愛心辮子，左側胸口還寫著「創造你一天的小宇宙」的字句，讓人忍不住期待劇中故事。此外，照片中還有 Tiffany 的角色照，令人更加期待她在舞台上的表現。



粉絲們留言表示：「《柔美的細胞小將》和 Tiffany 的組合也太夢幻了」、「我要坐在最前排」、「造型太可愛」、「好消息接踵而來」、「好期待」、「新音樂、新公司、新音樂劇，我們姊姊好忙」、「2026年是屬於你的一年」等等。

同日，製作公司 Sam Company 與 Studio N 公布消息，表示《柔美的細胞小將》音樂劇將於6月30日在首爾藝術殿堂 CJ Towol 劇場首演。該劇以平凡上班族柔美的日常與愛情為主軸，從她腦中各種細胞的視角呈現故事。原作為同名網漫，也曾改編成 TVING 原創影集大受歡迎，如今以音樂劇形式再度登場，粉絲期待值滿滿。除了 Tiffany 外，還有金叡園、鄭珍雲、鄭澤運、金昭享、劉莉亞等人出演出演。



Tiffany 不僅活躍在舞台上，也透過音樂劇和劇場作品與觀眾見面。她曾在音樂劇《芝加哥》中展現實力，也在《財閥家的小兒子》、《逆貧大叔》等劇中展現了作為演員的魅力。值得一提的是，她與合作演員卞曜漢於今年2月完成結婚登記，正式成為夫妻。



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