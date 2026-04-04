《黑暗榮耀》廉惠蘭遭 AI 「盜臉」拍片！神情語氣精準復刻亂真，經紀公司怒炸：從未授權

曾出演《黑暗榮耀》、《苦盡柑來遇見你》等多部大作的實力派演員 廉惠蘭，近日驚傳肖像遭人工智慧（AI）非法使用的惡性侵權事件。 所屬經紀公司 Ace Factory 於 31 日發表嚴正聲明，強調該 AI 影片是在未經許可、且演員完全不知情的情況下惡意製作，引發南韓演藝圈高度關注。

毛骨悚然：AI 電影「假廉惠蘭」演技近乎亂真

近日網上出現了一部名為《抄表員》（검침원）的 AI 電影，主角赫然竟是廉惠蘭。 該片利用尖端 AI 演算法，不僅精準還原了廉惠蘭特有的細膩神情，連視線流轉、肢體慣性動作、甚至聲音都模仿得維妙維肖，讓不少影迷第一時間以為誤是她本人參與拍攝的新作。

該片聲稱已獲得實力派演員 廉惠蘭 的許可，引發網民驚嘆「生成式 AI 技術已經進化到這種地步了嗎？」但據韓媒採訪證實，廉惠蘭本人及經紀公司對此「完全不知情」。



官方發火：從未進行協商 遭採訪後急下架

廉惠蘭的經紀公司 Ace Factory 相關人士向媒體表示：「本公司確認了廉惠蘭演員的肖像被無端利用在 AI 影片中。 我們對於該影片的製作從未進行過事前協商或許可。」據悉，在媒體介入採訪後，該影片已迅速轉為非公開狀態。

業界相關人士指出：「這次事件明確揭示了 Deepfake 技術的巨大傳播力，以及其背後潛藏的侵權危險性。」這將成為韓國生成式 AI 滲透內容製作產業過程中，最具代表性的反面教材與被害案例。



下月強勢回歸：正版廉惠蘭入圍遠東影展

廉惠蘭自 2004 年舞台劇出道以來，憑藉扎實演技橫跨影視兩界，出演了多部經典韓劇和韓影，包括《孤單又燦爛的神-鬼怪》、《機智牢房生活》、《黑暗榮耀》、《驅魔麵館》、《花漾奶奶秀英文》、《徵人啟弒》等等。

雖然捲入 AI 盜用風波，但廉惠蘭本人的演藝行程依然滿檔。 由她主演的電影新作《我的名字》深度探討 1949 年濟州島的沉重歷史與母子情懷，已正式入選第 28 屆烏迪內遠東影展（Udine Far East Film Festival）主競賽單元，並定檔於下個月 15 日正式上映。



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