【多圖】邊佑錫爭議後首露面再度致歉！Netflix 全新綜藝《劉在錫的民宿法則！》攜李光洙、池睿恩5/26一起瘋狂逃離現實

19 日上午，Netflix 全新實境綜藝《劉在錫的民宿法則！》於首爾東大門 JW 萬豪酒店隆重舉行，主持群劉在錫、李光洙、邊佑錫、池睿恩以及三位導演鄭孝敏、李昭旻製作人、黃允敘齊聚一堂。

《劉在錫的民宿法則！》講述雖然貴為國民 MC 卻在露營界完全是「新手營長」的劉在錫，搭檔三位無法預測的員工李光洙、邊佑錫、池睿恩，與前來投宿的旅客們一起喧鬧、嬉鬧、搞怪，在團體露營中逃離日常生活。





李昭旻 PD 首度爆料，節目靈感其實是來自《旗安84的奇趣民宿》，笑稱這根本是「劉在錫牌的學生修練會」。 劉在錫也大方分享自己的營長心境：「如何製造綜藝笑料固然重要，但旅客的安全和健康才是我的第一首要考量，希望大家能感受到滿滿的快樂！







李光洙興奮地說：「在收到邀請前，就已經看到向大眾募集旅客的公告了，當時就覺得超級新穎有趣！後來能以員工身分加入，成員陣容又這麼強大，我真的是抱持著無比美好、心動且感恩的心情決定加入的！」









首次挑戰野生實境秀的邊佑錫也坦言：「這是我第一次出演這種類型的綜藝，一想到能和這麼優秀的成員們並肩作戰，我就感到非常激動，能向大眾展現全新一面，真的無比心動！」





邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》日前引發歷史歪曲爭議，面對媒體犀利提問，他語氣誠懇地二度公開致歉：「我一直秉持著『每分每秒都竭盡全力』的座右銘，在拍攝《劉在錫的民宿法則！》時也付出了全部努力，希望大家能單純以這個節目的表現來看待我。 對於這次的爭議事件，我真心感到很抱歉。」





而身為新人的池睿恩也預計將在兩位大前輩身邊展現驚人的存在感。







Netflix 年度野心實境大作《劉在錫的民宿法則！》，將於本月26 日在全球平台正式全面公開上線。



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