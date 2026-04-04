苦練中文超有誠意！熱唱《像晴天像雨天》甜翻全場 JYP新世代男團 NEXZ 香港首場演唱會圓滿舉行

JYP新世代男子團體NEXZ 近日首次訪港，於亞洲國際博覽館 11 號館舉行一連兩場，由萬星娛樂國際文化主辦的首個亞洲特別演唱會《NEXZ SPECIAL CONCERT in HONG KONG》。出道僅一年多的 NEXZ 首次踏足香港舞台，難掩興奮之情，全力施展渾身解數，為粉絲帶來誠意滿滿的歌舞演出。

NEXZ 更特別苦練中文，甜蜜獻唱汪蘇瀧人氣歌曲〈像晴天像雨天〉，標準發音與深情演繹瞬間點燃全場，尖叫聲此起彼落。除此之外，NEXZ 亦準備多項粉絲福利，與 NEX2Y（NEXZ 粉絲名）近距離互動，留下珍貴而難忘的回憶。







力量與性感兼備 帥氣舞台全面爆發

平均年齡僅 19.1 歲的 NEXZ，從競爭激烈的生存實境節目中脫穎而出，實力備受肯定。是次香港場演出，七位成員以校服造型帥氣登場，甫開場便帶來節奏強烈的〈SIMMER〉與〈HARD〉，整齊劃一又高難度的舞蹈動作，配合成員們穩定的唱功，展現力量與性感並存的舞台魅力。隨後 NEXZ 換上黑色皮褸造型，再度掀起高潮，接連演唱〈One Bite〉、〈NALLINA〉，延續強勁氣勢。當晚 NEXZ 亦帶來〈Ride the Vibe〉、〈O-RLY?〉、〈Beat-Boxer〉等多首人氣主打歌，為首次見面的香港粉絲獻上多元風格的帥氣舞台，誠意十足！





苦練中文獻唱〈像晴天像雨天〉 全場大合唱超感動

雖然與台下的粉絲說著不同的語言、生活在不同的地方，但是為了報答粉絲的愛與支持，NEXZ 特別準備中文舞台，甜蜜獻唱電視劇《難哄》插曲、由汪蘇瀧主唱的〈像晴天像雨天〉。七位成員以標準中文深情演繹，將滿滿心意透過旋律傳達至台下每位粉絲，現場更掀起大合唱，畫面溫馨動人。成員 HARU 演唱後分享：「我個人也非常喜歡這首歌，能夠唱給 NEX2Y 聽真的很開心！」TOMOYA 則笑言：「之前就有聽過這首歌，一直很想唱一次。中間有一段歌詞很快，但能夠站在這裡表演真的很感恩，希望未來有更多機會挑戰不同語言的歌曲，請大家多多期待！」





狂補廣東話寵粉 大讚楊枝甘露「好食」

為拉近與香港粉絲的距離，NEXZ 上台前努力「狂補」廣東話。成員 YU 打頭陣自信說出：「我而家非常開心！」其他成員亦輪流甜蜜告白：「我愛你！」、「NEX2Y 你哋好靚！」、「我哋一齊 High 到聽日！」、「NEX2Y 世一！」貼地又真誠的廣東話瞬間點燃全場氣氛，粉絲以熱烈尖叫回應。首次來港的七位成員亦表示，希望有機會欣賞維多利亞港夜景，大讚香港美食多多。成員透露在後台吃到「很好吃的芒果甜品」，更即場向粉絲求答案，全場齊聲高喊「楊枝甘露！」，互動場面十分可愛。





作為本次巡演的最後一站，NEXZ 在尾聲時感性表示，雖然演唱會暫時告一段落，但今年已準備多項全新作品，甚至透露將會在不久的將來帶同全新的音樂作品回歸，希望以更成熟、更進步的面貌再次與大家見面，請大家多多期待NEXZ！







《NEXZ SPECIAL CONCERT in HONG KONG》完整歌單

1. INTRO + Simmer

2. HARD + OUTRO

3. INTRO + One Bite

4. NALLINA

5. Ride The Vibe

6. INTRO + Starlight

7. Miracle

8. Because of you

9. Next To Me

10. Whatever Whenever

11. INTRO + BEAT-BOXER

12. I'm Him

13. 〈像晴天像雨天〉

14. INTRO + BURNING BLACK

15. Want More? One More!

16. [Archive] Walkin On Water (HIP Ver.)

17. O-RLY?

18. Next Zeneration (The Perfomance ver.)



ENCORE

19. Keep on moving

20. Here & Now

21. Eye to Eye

22. Slo-mo

23. Run with me

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