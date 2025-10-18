《出差十五夜》JYP派出40位藝人被羅PD無情「叮」爆！史上最壯觀的「隨機舞蹈挑戰」全員實力太瘋狂

《出差十五夜》終於公開了JYP家族的最新預告！由朴軫永領軍共11組偶像歌手團體出征，陣容有2PM、DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY、Xdinary Heroes、NMIXX、NiziU、NEXZ與KickFlip總計40名成員。

節目將於10月22日晚間10點30分首播，《出差十五夜 X JYP篇》製作組日前公開預告片引發話題。

《出差十五夜》是出道20年的綜藝遊戲老手羅暎錫PD親自前往「需要遊戲的地方」的世界首創「綜藝外送服務」。繼STARSHIP娛樂、HYBE、SM娛樂後，這次輪到JYP出擊，引爆粉絲期待。



▼三分半長預告，公開出席成員的名單：



影片中，JYP創辦人與製作人朴軫永以「現在開始舉行2025年第一屆JYP選拔隊員宣誓儀式正式開始」作為開場，介紹參加這場盛大活動的開幕！出席陣容有2PM、DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY、Xdinary Heroes、NMIXX、NiziU、NEXZ與KickFlip等共11組藝人、總計40名成員（每團最多四人出席），在羅暎錫PD的帶領下進行緊張又爆笑的遊戲對決。



當中可見JYP成員們接受嚴苛（？）訓練、培養團隊精神與生存力，並挑戰前所未見的「超大型隨機舞蹈」。每位成員皆是表演實力派，在隨機舞蹈中火力全開。朴軫永更以「資深審查官」身份登場，現場上演長達30回合的史詩級對戰。另一方面，羅PD毫不留情地發出「叮」聲淘汰，與全力拚搏、甚至以人數優勢壓陣的JYP成員之間，展現了笑料滿滿、難以預測的化學反應，讓網友們更加期待正片播出。

tvN《出差十五夜》將以「JYP偶像選拔篇」與「STARSHIP全國運動會篇」兩大單元播出。JYP篇將於10月22日、29日播出，STARSHIP篇則於11月5日、12日、19日登場。完整版影片將於節目播出的隔天上午9點，在YouTube頻道《十五夜頻道》公開。

