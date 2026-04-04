韓流實力歌手華莎與香港歌手周柏豪 同於 4月26日出席馬場活動

韓流實力歌手華莎勁歌熱舞為盛事掀開序幕。

「富衛保險冠軍賽馬日」不僅是賽駒競逐榮耀的舞台，同時是國際及本地巨星與樂迷近距離接觸的表演舞台。今年，大會邀請韓國實力女團MAMAMOO成員華莎來港演出，為盛事揭開序幕。華莎的表演風格獨具魅力，將自信與音樂感完美融合，展現她充滿個性的舞台風。華莎於2019年正式發行首張個人作品《TWIT》，深受歌迷歡迎，並先後登上多個重要音樂榜之列。近期，她憑歌曲《Good Goodbye》人氣再度攀升，刷新了許多個人的全新紀錄，MV更在全球最大影片平台觀看次數突破1億3千萬次。

華莎於2024年來港舉行首個個人粉絲演唱會，為她留下深刻而美好的回憶，其後亦有隨MAMAMOO成員來港工作，她表示：「我很喜歡香港，這地方充滿活力，多姿多采，而且香港樂迷非常熱情，他們對我的支持令我感到溫暖。」華莎對香港文化情有獨鍾，她曾在香港的粉絲演唱會上以港產片為靈感的造型登場，更以廣東話演繹經典歌曲，表示：「我很欣賞廣東歌和香港電影。之前在香港粉絲演唱會上加入香港元素，籌備期間讓我對香港文化有更深的認識。」首度在沙田馬場演出，華莎分享：「很榮幸能夠出席『富衛保險冠軍賽馬日』並在馬匹亮相圈表演，能在這個充滿特色的香港舞台與觀眾近距離互動，我感到十分期待。而且，賽馬活動是香港旅遊的重要特色之一，能夠親身觀賞當天精彩刺激的盛事，感受地道特色的賽馬文化，相信一定會令我大開眼界！」

著名歌手周柏豪首登馬匹亮相圈獻唱金曲

香港著名歌手周柏豪剛完成香港粉絲見面會和簽書會後，並未停下步伐，而是積極準備為4月26日首次在馬匹亮相圈的演出，屆時獻唱多首金曲。柏豪坦言：「好榮幸今次能夠參與這次演出！其實我經常在不同媒介看到很多本地和國際歌手在馬匹亮相圈表演，那個舞台非常有氣氛和有代表性；今年馬年有機會合作，能夠在迎接明年自己出道二十周年之前解鎖這個成就，對我來說特別有意義！」

對於籌備這次演出，他透露：「為這次演出挑選歌單，也會與舞蹈員排舞，務求以最佳的狀態完成這個具紀念價值的演出。」一向寵粉的柏豪表示：「我一直很珍惜每次演出的機會，以及跟粉絲互動交流的時刻，對我來說，這些不只是工作的一部分，更是我人生與音樂旅程中的重要印記，也像馬匹衝線時的那股力量，為我帶來繼續前進的動力。非常期待到時可以近距離和歌迷及觀眾互動，感受大家的熱情和歡呼聲，應該會份外震撼！

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