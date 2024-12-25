《2024 SBS歌謠大戰》今晚登場！Stray Kids、TXT、aeapa、NewJeans、IVE等大勢團體登上紅毯

（封面圖源：TVDaily）
《2024 SBS歌謠大戰》在今日（25）晚上於 INSPIRE Arena 舉行，活動開始前，藝人們也在紅地毯亮相，一起來看看帥氣又美麗的照片吧！
▼主持人：NCT道英、IVE安俞真、TXT然竣
NCT道英、IVE安俞真、TXT然竣（圖源：TVDaily）
▼izna
izna（圖源：TVDaily）
▼李泳知
李泳知（圖源：TVDaily）
▼NEXZ
NEXZ（圖源：TVDaily）
▼WayV
WayV（圖源：TVDaily）
▼BABYMONSTER
BABYMONSTER（圖源：TVDaily）
▼NewJeans
NewJeans（圖源：TVDaily）
▼NMIXX
NMIXX（圖源：TVDaily）
▼ITZY
ITZY（圖源：TVDaily）
▼ILLIT
ILLIT（圖源：TVDaily）
▼TRASURE
TRASURE（圖源：TVDaily）
▼NCT WISH
NCT WISH（圖源：TVDaily）
▼RIIZE
RIIZE（圖源：TVDaily）
▼ZEROBASEONE
ZEROBASEONE（圖源：TVDaily）
▼ENHYPEN
ENHYPEN（圖源：TVDaily）
▼(G)I-DLE
(G)I-DLE（圖源：TVDaily）
▼aespa
aespa（圖源：TVDaily）
▼IVE
IVE（圖源：TVDaily）
▼NCT 127
NCT 127（圖源：TVDaily）
▼NCT DREAM
NCT DREAM（圖源：TVDaily）
▼TXT
TXT（圖源：TVDaily）
▼Stray Kids
Stray Kids（圖源：TVDaily）
當天由 GD（權志龍）、KEY、2NE1、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、(G)I-DLE、ATEEZ、WayV、ITZY、TXT、李泳知，CRAVITY，TRASURE、aespa、 ENHYPEN、 IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、izna 等藝人出席。
（圖源：SBS）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞