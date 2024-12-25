《2024 SBS歌謠大戰》今晚登場！Stray Kids、TXT、aeapa、NewJeans、IVE等大勢團體登上紅毯

《2024 SBS歌謠大戰》在今日（25）晚上於 INSPIRE Arena 舉行，活動開始前，藝人們也在紅地毯亮相，一起來看看帥氣又美麗的照片吧！

▼主持人：NCT道英、IVE安俞真、TXT然竣



▼izna



▼李泳知



▼NEXZ



▼WayV



▼BABYMONSTER



▼NewJeans



▼NMIXX



▼ITZY



▼ILLIT



▼TRASURE



▼NCT WISH



▼RIIZE



▼ZEROBASEONE



▼ENHYPEN



▼(G)I-DLE



▼aespa



▼IVE



▼NCT 127



▼NCT DREAM



▼TXT



▼Stray Kids



當天由 GD（權志龍）、KEY、2NE1、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、(G)I-DLE、ATEEZ、WayV、ITZY、TXT、李泳知，CRAVITY，TRASURE、aespa、 ENHYPEN、 IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、izna 等藝人出席。



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