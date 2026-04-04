苦练中文超有诚意！热唱《像晴天像雨天》甜翻全场 JYP新世代男团 NEXZ 香港首场演唱会圆满举行

JYP新世代男子团体NEXZ 近日首次访港，於亚洲国际博览馆 11 号馆举行一连两场，由万星娱乐国际文化主办的首个亚洲特别演唱会《NEXZ SPECIAL CONCERT in HONG KONG》。出道仅一年多的 NEXZ 首次踏足香港舞台，难掩兴奋之情，全力施展浑身解数，为粉丝带来诚意满满的歌舞演出。

NEXZ 更特别苦练中文，甜蜜献唱汪苏泷人气歌曲〈像晴天像雨天〉，标准发音与深情演绎瞬间点燃全场，尖叫声此起彼落。除此之外，NEXZ 亦准备多项粉丝福利，与 NEX2Y（NEXZ 粉丝名）近距离互动，留下珍贵而难忘的回忆。







力量与性感兼备 帅气舞台全面爆发

平均年龄仅 19.1 岁的 NEXZ，从竞争激烈的生存实境节目中脱颖而出，实力备受肯定。是次香港场演出，七位成员以校服造型帅气登场，甫开场便带来节奏强烈的〈SIMMER〉与〈HARD〉，整齐划一又高难度的舞蹈动作，配合成员们稳定的唱功，展现力量与性感并存的舞台魅力。随后 NEXZ 换上黑色皮褛造型，再度掀起高潮，接连演唱〈One Bite〉、〈NALLINA〉，延续强劲气势。当晚 NEXZ 亦带来〈Ride the Vibe〉、〈O-RLY?〉、〈Beat-Boxer〉等多首人气主打歌，为首次见面的香港粉丝献上多元风格的帅气舞台，诚意十足！





苦练中文献唱〈像晴天像雨天〉 全场大合唱超感动

虽然与台下的粉丝说著不同的语言、生活在不同的地方，但是为了报答粉丝的爱与支持，NEXZ 特别准备中文舞台，甜蜜献唱电视剧《难哄》插曲、由汪苏泷主唱的〈像晴天像雨天〉。七位成员以标准中文深情演绎，将满满心意透过旋律传达至台下每位粉丝，现场更掀起大合唱，画面温馨动人。成员 HARU 演唱后分享：「我个人也非常喜欢这首歌，能够唱给 NEX2Y 听真的很开心！」TOMOYA 则笑言：「之前就有听过这首歌，一直很想唱一次。中间有一段歌词很快，但能够站在这里表演真的很感恩，希望未来有更多机会挑战不同语言的歌曲，请大家多多期待！」





狂补广东话宠粉 大赞杨枝甘露「好食」

为拉近与香港粉丝的距离，NEXZ 上台前努力「狂补」广东话。成员 YU 打头阵自信说出：「我而家非常开心！」其他成员亦轮流甜蜜告白：「我爱你！」、「NEX2Y 你哋好靓！」、「我哋一齐 High 到听日！」、「NEX2Y 世一！」贴地又真诚的广东话瞬间点燃全场气氛，粉丝以热烈尖叫回应。首次来港的七位成员亦表示，希望有机会欣赏维多利亚港夜景，大赞香港美食多多。成员透露在后台吃到「很好吃的芒果甜品」，更即场向粉丝求答案，全场齐声高喊「杨枝甘露！」，互动场面十分可爱。





作为本次巡演的最后一站，NEXZ 在尾声时感性表示，虽然演唱会暂时告一段落，但今年已准备多项全新作品，甚至透露将会在不久的将来带同全新的音乐作品回归，希望以更成熟、更进步的面貌再次与大家见面，请大家多多期待NEXZ！







《NEXZ SPECIAL CONCERT in HONG KONG》完整歌单

1. INTRO + Simmer

2. HARD + OUTRO

3. INTRO + One Bite

4. NALLINA

5. Ride The Vibe

6. INTRO + Starlight

7. Miracle

8. Because of you

9. Next To Me

10. Whatever Whenever

11. INTRO + BEAT-BOXER

12. I'm Him

13. 〈像晴天像雨天〉

14. INTRO + BURNING BLACK

15. Want More? One More!

16. [Archive] Walkin On Water (HIP Ver.)

17. O-RLY?

18. Next Zeneration (The Perfomance ver.)



ENCORE

19. Keep on moving

20. Here & Now

21. Eye to Eye

22. Slo-mo

23. Run with me

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