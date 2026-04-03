金宣虎、金倫奭夢幻連動！《議員大人保佑》下周正式開鏡，安恩真、柳炅秀加盟卡司太驚人

真的是令人耳目一新的夢幻組合！金宣虎加上國寶級影帝金倫奭（金允錫），再加上大勢演員安恩真與柳炅秀（劉慶秀），單是開拍消息就讓人感到期待了！

根據《每日經濟 Star Today》3 日獨家採訪報導，tvN 新劇 《議員大人保佑》（의원님이 보우하사）已完成劇組見面會，確定將於下週正式投入拍攝。

劇情看點：穿越鬼魂助攻 政治小白逆襲國會

《議員大人保佑》改編自同名人氣網路小說，設定既奇幻又熱血。 劇情講述「政壇老江湖」六連霸議員具英鎮，在 2008 年自殺後化為鬼魂，竟穿越回 10 年前的 1998 年甦醒。 具英鎮發現，全韓國只有25 歲的 9 級基層公務員「車載林」能夠看到自己，於是下定決心與他聯手，展開一場佔領國會的搭檔搭檔大戲。



夢幻卡司：金宣虎化身政壇超新星 影帝金倫奭變身「背後靈」

金宣虎飾演「車載林」，原本是對政治一竅不通的小公務員，在收留具英鎮的鬼魂後，如超新星般強勢闖入政壇，並與現實中活著的具英鎮議員展開政治對決。 金倫奭飾演「具英鎮」，曾是曾權傾一時的政治家，但在沒落後結束生命，化為鬼魂回到 10 年前，與車載林展開改寫命運的合作。



此外，大勢女星安恩真將特別出演具英鎮的女兒「具承熙」一角，演技派柳炅秀則飾演與具英鎮議員有著緊密關聯的核心人物。



頂級製作：朴信宇導演 × 權宗冠編劇 品質保證

本劇執導重任交給了曾打造《嫉妒的化身》、《雖然是精神病但沒關係》、《男朋友》、《未知的首爾》的名導朴信宇，劇本則由《認罪之罪》編劇 權宗冠 操刀。 名導配名編，加上這套「演技天花板」的陣容，絕對是質感與收視的雙重保證。

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