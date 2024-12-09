傳奇女團「2NE1」時隔10年出演《SBS歌謠大戰》！第三波陣容名單依舊超華麗

年末最期待的就是看三大台的典禮啊！

今日（9）SBS 公開《2024 SBS歌謠大戰》第三波陣容，包含 2NE1、(G)I-DLE、WayV、李泳知、CRAVITY、TREASURE、BABYMONSTER、izna 和 NEXZ 共9個組合。

之前公開的第1、2次陣容中，有Key、Stray Kids、NCT 127、NCT DREAM、ATEEZ、ITZY、TXT、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS 和 NCT WISH。



當中，最引人注目的是傳奇女團「2NE1」，這也是 2NE1 自2014年以後時隔10年再次出演《SBS歌謠大戰》，他們會帶來什麼樣的舞台，也讓 K-POP 粉絲們相當期待。而 2NE1 為了慶祝出道15週年，在今年宣布合體舉行演唱會，目前她們正在展開巡迴演唱會。



另外，《2024 SBS歌謠大戰》由NCT道英、IVE安俞真、TXT然竣擔任主持人，這也是他們三人在今年6月《歌謠大戰Summer》後再次合作，而今年的《SBS歌謠大戰》將於25日在仁川永宗島 Inspire Arena 舉行。



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