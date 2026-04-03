IU最新簡歷照曝光掀熱議！14年前後對比毫無差別，網友狂讚：太美了、根本女神

IU 怎麼可以一直這麼漂亮啦！跟14年前對比根本毫無差別！

2日，EDAM娛樂透過官方 IG 公開 IU 的全新個人簡歷照。照片一曝光立刻引發關注，她以簡約的白 T-shirt 或黑色背心搭配牛仔褲亮相，清爽又自然的造型真的太加分。尤其是一頭黑色長直髮隨意垂落，搭配直視鏡頭的眼神，完美展現她招牌的清新透明感，讓人一看就忍不住心動。



新簡歷照公開後，各大社群與論壇也迅速掀起討論潮，甚至出現大量「過去 vs 現在」對比文。粉絲們把2012年的舊版簡歷照與這次新照並排比較後，全都驚呼連連——明明過了14年，除了氣質更成熟、妝容更精緻之外，幾乎完全沒變！紛紛直呼：「好像只有我在變老」、「說是14年前的照片我也相信」、「這是哪裡的新人」、「怎麼可以長得美」、「超級漂亮」、「完全是女神」、「好喜歡這種簡約風格」等稱讚聲不斷。



其實 IU 在4月1日愚人節當天，也準備了驚喜給粉絲。她在官方 YouTube 上傳了一支標題為「15年前〈YOU&I〉未公開練習影片（回歸前一天）」的影片，畫面中她重現2011年的造型與舞蹈，但其實是現在的她親自「還原過去」，讓粉絲又驚又喜，也掀起滿滿回憶殺。



（延伸閱讀： IU 愚人節驚喜！重現15年前熱門曲〈YOU&I〉雙馬尾青澀造型，網爆笑：最高畫質居然是720p）

另一方面，IU 不只在音樂上持續活躍，演員之路也同樣亮眼。她即將透過MBC新劇《21世紀大君夫人》回歸小螢幕，該劇將於10日首播。劇中她飾演除了身分之外幾乎擁有一切的財閥千金「成熙珠」，這次又會帶來什麼樣的新面貌，讓人相當期待。



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