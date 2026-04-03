IU最新简历照曝光掀热议！14年前后对比毫无差别，网友狂赞：太美了、根本女神

IU 怎么可以一直这么漂亮啦！跟14年前对比根本毫无差别！

2日，EDAM娱乐透过官方 IG 公开 IU 的全新个人简历照。照片一曝光立刻引发关注，她以简约的白 T-shirt 或黑色背心搭配牛仔裤亮相，清爽又自然的造型真的太加分。尤其是一头黑色长直发随意垂落，搭配直视镜头的眼神，完美展现她招牌的清新透明感，让人一看就忍不住心动。



新简历照公开后，各大社群与论坛也迅速掀起讨论潮，甚至出现大量「过去 vs 现在」对比文。粉丝们把2012年的旧版简历照与这次新照并排比较后，全都惊呼连连——明明过了14年，除了气质更成熟、妆容更精致之外，几乎完全没变！纷纷直呼：「好像只有我在变老」、「说是14年前的照片我也相信」、「这是哪里的新人」、「怎么可以长得美」、「超级漂亮」、「完全是女神」、「好喜欢这种简约风格」等称赞声不断。



其实 IU 在4月1日愚人节当天，也准备了惊喜给粉丝。她在官方 YouTube 上传了一支标题为「15年前〈YOU&I〉未公开练习影片（回归前一天）」的影片，画面中她重现2011年的造型与舞蹈，但其实是现在的她亲自「还原过去」，让粉丝又惊又喜，也掀起满满回忆杀。



（延伸阅读： IU 愚人节惊喜！重现15年前热门曲〈YOU&I〉双马尾青涩造型，网爆笑：最高画质居然是720p）

另一方面，IU 不只在音乐上持续活跃，演员之路也同样亮眼。她即将透过MBC新剧《21世纪大君夫人》回归小萤幕，该剧将於10日首播。剧中她饰演除了身分之外几乎拥有一切的财阀千金「成熙珠」，这次又会带来什么样的新面貌，让人相当期待。



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