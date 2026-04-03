「舞蹈神童」羅夏恩出道倒數！金髮街頭熱舞震撼路人，4月底隨STAYC師妹團「UNCHILD」華麗現身

曾被全韓國譽為「天才舞蹈神童」的 羅夏恩（Na Haeun），在經歷長期的練習生磨練後，終於要以新人女團 UNCHILD 成員的身分正式出道！這也是金牌製作人組合「黑眼必勝」繼人氣女團 STAYC 後，睽違 6 年推出的野心之作。

金髮女神氣場全開 網驚「Baby 泫雅」長大了

羅夏恩 2 日在個人 IG 限動分享快閃活動預告影片。 影片中，羅夏恩染了一頭亮眼的金色長直髮，褪去過往的稚氣，精緻臉蛋稜角分明，散發出優雅且充滿個性的成熟美感。 專業的鏡頭感與五官進化，讓大批看著她長大的網友紛紛感嘆：「這真的是當年的 Baby 泫雅嗎？」、「夏恩真的長大了！」



隨後，羅夏恩現身首爾市上岩洞街頭，挑戰 BLACKPINK 經典神曲《DDU-DU DDU-DU》。 年僅 17 歲的她，舉手投足間展現出專業級舞姿與強大氣場，吸引大批民眾駐足圍觀。



從 MMA 小嘉賓到 500 萬訂閱 YouTuber

2009 年出生的羅夏恩，2013 年在 SBS《Star King》以「Baby 泫雅」身分展現超齡舞技，一鳴驚人。 2017、2018 年更連續兩年受邀擔任 MMA（Melon Music Awards）表演嘉賓，年僅 8 歲就站在頒獎典禮中心，用活力可愛又乾淨俐落舞姿介紹入圍名單，讓現場大咖偶像與無數粉絲「姨母心」大爆發。

▽2013 年《Star King》：



▽2017 Melon Music Awards頒獎禮：



▽2018 Melon Music Awards頒獎禮：



羅夏恩在個人YouTube頻道持續分享多組偶像團的舞蹈cover影片，現已擁有500萬粉絲。 她曾於2022年簽約 SM 娛樂 備受期待，後於 2024 年轉投金牌製作人組合「黑眼必勝」創立的 High Up 娛樂。 在經歷約 4 年的練習生生活後，終於要在 4 月 21 日正式出道。



UNCHILD 蓄勢待發 4 月 21 日正式引爆

羅夏恩確定將作為新女團 UNCHILD 的核心成員出道，目前已進入專輯製作最後倒數。 由於 High Up 娛樂已有 STAYC 這塊金字招牌，時隔 6 年再度推出新團，業界普遍看好羅夏恩能帶領 UNCHILD 成為 2026 年的最強新人。





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