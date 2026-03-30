入伍中的宋健僖新劇將問世！本次挑戰懸疑驚悚新劇《稻草人》

演員宋健僖雖然目前正在入伍期間，不過他所拍攝的ENA新月火電視劇《稻草人》即將在今年公開，劇中宋健僖將飾演一位次世代的青春明星。

宋健僖因先前的作品《背著善宰跑》當中飾演女主角任率原本暗戀的對象，與善宰成為情敵互相較勁，也讓大家對他留下深刻印象，而接下來他選擇演出的作品《稻草人》仍將延續青春的形象，展現內心細膩情感演技。宋健僖將飾演一位深愛著男主角妹妹姜順英（徐智慧飾）的男朋友李基範，擁有溫暖的品格與正直的價值觀，在任何情況下都不輕易被動搖，屬於純愛戰士的一位人物。



《稻草人》屬於懸疑驚悚類的作品，劇情描述正在追擊連續殺人事件的真兇的刑警，與自己最討厭的人物，意外地成為需要聯手調查的關係，展開一連串追查真相的故事。從1988年到2019年，大約30年間兩個男子的惡緣，並以真相追擊為重心，將展現高強度的懸疑劇情。



宋健僖擅長同時消化青春純真並有深度的感情演技，在新一代男演員中備受矚目，已相當自然並且投入度高的演技為基礎，在同年齡演員中展現了角色的立體感，兼備溫柔形象以及堅定內心，本次作品更將展現出純愛戰士的魅力，想必將讓更多女性觀眾們感受到他的出色表現。《稻草人》將由演技派演員們朴海秀、李熙俊、郭善英等共同演出，將於4月20日晚間首播。

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