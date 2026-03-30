入伍中的宋健僖新剧将问世！本次挑战悬疑惊悚新剧《稻草人》

演员宋健僖虽然目前正在入伍期间，不过他所拍摄的ENA新月火电视剧《稻草人》即将在今年公开，剧中宋健僖将饰演一位次世代的青春明星。

宋健僖因先前的作品《背著善宰跑》当中饰演女主角任率原本暗恋的对象，与善宰成为情敌互相较劲，也让大家对他留下深刻印象，而接下来他选择演出的作品《稻草人》仍将延续青春的形象，展现内心细腻情感演技。宋健僖将饰演一位深爱著男主角妹妹姜顺英（徐智慧饰）的男朋友李基范，拥有温暖的品格与正直的价值观，在任何情况下都不轻易被动摇，属於纯爱战士的一位人物。



《稻草人》属於悬疑惊悚类的作品，剧情描述正在追击连续杀人事件的真凶的刑警，与自己最讨厌的人物，意外地成为需要联手调查的关系，展开一连串追查真相的故事。从1988年到2019年，大约30年间两个男子的恶缘，并以真相追击为重心，将展现高强度的悬疑剧情。



宋健僖擅长同时消化青春纯真并有深度的感情演技，在新一代男演员中备受瞩目，已相当自然并且投入度高的演技为基础，在同年龄演员中展现了角色的立体感，兼备温柔形象以及坚定内心，本次作品更将展现出纯爱战士的魅力，想必将让更多女性观众们感受到他的出色表现。《稻草人》将由演技派演员们朴海秀、李熙俊、郭善英等共同演出，将於4月20日晚间首播。

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